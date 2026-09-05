Vučić: 'Ako se promijeni vlast u Srbiji, nova će tjerati ljude da idu na koncerte Thompsona...'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u zadnje vrijeme sve češće ispaljuje totalne gluposti. Nije da to inače ne radi, ali ovo je sad već klinički slučaj. Bliže se izbori, ankete pokazuju da studentska lista ima prednost nad njegovim SNS-om, lagano mu se, kako bi se reklo u narodu 'tresu gaće'.

Pa je stalno po televizijama, medijima, društvenim mrežama...

Čovjek, kako je to jednom kreativno opisao Stjepan Mesić za Jadranku Kosor - iskače iz paštete.

Sad je u gostovanju na najgorem režimskom smeću, Informeru, poručio narodu u Srbiji da će morati ići na Thompsonove koncerte ako on izgubi izbore.

- Zapamtite moje riječi, promijeni li se vlast, zapamtite samo moje riječi, tjerat će vas buduća vlast u Srbiji, i tjerat će Srbe da idu na Thompsonove koncerte i govorit će nam kako je to novi patriotizam i kako je to nova suradnja u Europi. Zapamtite što sam vam rekao, tjerat će Srbe da viču "za dom spremni“ i da viču kako im je lijepo što viču "za dom spremni“ - kazao je Vučić.

Nadrobio je još hrpu idiotariju, ali ih zaista nema smisla prenositi.

Ovo vam je dovoljno da shvatite sve...