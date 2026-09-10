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ACO JE MALO NERVOZAN

Vučić: 'Blokaderi žele samo fotelje dok ja ništa ne jedem'

Piše 24sata,
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Vučić: 'Blokaderi žele samo fotelje dok ja ništa ne jedem'
Foto: Radule Perisic
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Biračima je poručio da dobro razmisle prije nego što odluče promijeniti vlast

Aleksandar Vučić je nakon sastanka s Emanuelom Macronom izjavio da će svaki glas koji ne ode listi ‘Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić’ zapravo biti glas za ‘blokadere’. Osvrnuo se na nadolazeće izbore 25. listopada tijekom sudjelovanja na Međunarodnom samitu o svemiru, piše Danas.

Rekao je da njegovi politički oponenti ne razumiju kako se vodi država.

 - Ljudi toliko žele samo fotelju, a nemaju velike ciljeve i veliku ideju, dok ja cijelu večer sanjam velike snove i ne jedem ništa - ispalio je mrtav hladan. 

Sanjam o tome kako i što možemo napraviti u poljoprivredi sa satelitima, što možemo napraviti po pitanju poplava i požara. I uvijek imam sve veće i veće snove’, kazao je.

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Biračima je poručio da dobro razmisle prije nego što odluče promijeniti vlast.

‘Neka ljudi glasaju za njih. Iste večeri ću reći što nas čeka, bez imalo straha. Ali neka ljudi dobro odvagnu, neka dobro razmisle. I prije nego što potraže sreću na drugoj strani, neka dobro provjere je li im baš toliko loše’, rekao je.

Vučić je komentirao i medijske napise prema kojima bi proslavljeni bivši košarkaš Dejan Bodiroga mogao biti prvi na studentskoj izbornoj listi.

‘Ne želim vjerovati da će oni kandidirati neobrazovane i nestručne kadrove’, rekao je. Dodao je da ljude ne procjenjuje samo prema formalnom obrazovanju, nego prema sposobnostima i ‘razini obrazovanja’.

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Komentari 2
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