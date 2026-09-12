Vučić će na ovim izborima konačno imati dostojne rivale

Srbija je po mnogočemu izvanredna zemlja. Ali doslovno. Zemlja izvan reda. Jedan od dokaza tome su i izbori. Samo u posljednjih 14 godina u Srbiji su održana četiri izvanredna (prijevremena) parlamentarna izbora. Da stvar bude “izvanrednija”, niti jedni nisu održani iz demokratski uobičajenih razloga, odnosno zato što je vlada izgubila povjerenje parlamenta.

Naprotiv, održavani su u trenutku apsolutne političke prevlasti jedne političke partije - Srpske napredne stranke, točnije jednog čovjeka - Aleksandra Vučića, te su služili isključivo daljnjem učvršćivanju vlasti i dodatnom povećavanju prednosti u odnosu na druge političke aktere u državi. Izbori koji su upravo pred Srbijom ponovno su, naravno, izvanredni. Ali ovaj put je razlog njihova održavanja bitno drugačiji. Sad je Aleksandar Vučić taj koji bi rado da ih ne bude jer će na glasačkim listićima prvi put imati dostojnu konkurenciju.

Tako opet dolazimo do nečeg neuobičajenog, izvanrednog. Naime, glavni kandidati za rušenje Vučićeve diktature nisu profesionalni političari, dugogodišnji lideri opozicije, nego studenti. Točnije, lista koju su sastavili predstavnici studentskog pokreta formiranog nakon tragedije u Novom Sadu prije dvije godine. Sudeći po anketama, a imajući u vidu sve što su Srbiji učinili za svoga mandata, Aleksandar Vučić i njegovi suradnici imaju razloga za strah i paniku. Što se, između ostalog, vidi i po predizbornoj kampanji koju vladajući već mjesecima “neslužbeno” vode. Način na koji to godinama rade je beskrupulozan, manipulativan, jednom riječju prljav, a sad se, zbog spomenutog straha i panike od gubitka vlasti, sve navedeno višestruko pojačalo.

Prorežimski mediji, a takvi su, nažalost, u većini, svakodnevno forsiraju kult ličnosti Aleksandra Vučića kao spasitelja i branitelja nacije s jedne strane, odnosno uz najgnjusnije laži i objede nastoje studente prikazati nelojalnim Srbima, stranim plaćenicima, nasilnicima i pokretačima “obojene revolucije”, s druge strane. Naravno, svesrdnu podršku borbi protiv studentskog pokreta režimu daje obavještajno-sigurnosni aparat. Spominju se različiti oblici zloupotreba položaja, pritisaka i otvorenog nasilja, kao npr. upotreba zvučnog topa protiv demonstranata, zastrašivanja, prisluškivanja i privođenja studenata. Inače poznati po neprihvaćanju povijesnih činjenica, odbacivanju odgovornosti za ulogu Srbije u ratovima 1990-ih i širenju nacionalističkih narativa, Aleksandar Vučić i SNS ovaj put kao da žele nadmašiti sami sebe. Svakodnevno upozoravaju na opasnost od hrvatskih ustaša, bosanskih džihadista, kosovskih Šiptara i ostalih neprijatelja koji su se po tko zna koji put urotili protiv Srbije i Srba.

U maniri dobro poznatog sjedenja na dvije stolice režim službeno, a neiskreno podržava EU i Ukrajinu, a neslužbeno, ali iskreno navija za Putinovu Rusiju. U kontekstu “nacionalnog okupljanja”, kao odgovora na “blokadersku” izdaju nacionalnih interesa, treba gledati i atmosferu stvorenu nakon smrti Ratka Mladića. Čelni ljudi Srbije, uključujući i Vučića, u presuđenom ratnom zločincu vide nepravedno osuđenog heroja i legendarnog komandanta, a u njegovim nedjelima čin patriotizma i kršćanskog poštenja. U onima koji ipak vjeruju dokazima, činjenicama i presudama Međunarodnog suda vide, naravno, izdajice.

Nažalost, svjesno ili nesvjesno, pomoć službenom Beogradu već godinama dolazi i iz Bruxellesa. Prvenstveno izostankom jasne kritike, osude, ali i sankcioniranja režima koji uzurpacijom svih poluga vlasti pod svojom kontrolom drži cijelo društvo. Od pravosuđa i ekonomije do medija i sporta. Režima koji istovremeno tvrdi da Srbiju želi učlaniti u uniju najpravednijih, najdemokratičnijih i najtransparentnijih država na svijetu. Za što od briselskih činovnika dobivaju širok osmijeh, čvrsti stisak ruke, ali i milijarde eura.

Zbog svega navedenog jasno je da se na predstojećim izborima u Srbiji ne odlučuje samo o tome tko će biti na vlasti sljedeće četiri godine. Rezultati izbora mogli bi potvrditi ili opovrgnuti onu tezu da “srpsko dno nema dna”. Od pobjede Zorana Đinđića prije više od dva i pol desetljeća Srbija nije bila tako blizu promjene nabolje. Međutim, upravo spomenuta pobjeda upozorava da je preuzimanje vlasti važan, ali tek prvi od mnogih koraka na putu prema cjelovitoj transformaciji društva.

U tom smislu pobjeda studenata predstavljala bi početak procesa koji će biti dug, spor i opterećen različitim problemima, izazovima i dilemama. I unatoč svemu, krajnje neizvjesnog ishoda. Ako pak na vlasti ostane režim predvođen Aleksandrom Vučićem, promjene su i dalje moguće. Ali puno vjerojatnije one na gore.