Vučić: Dok sam ja na vlasti male su šanse da ćemo ići u rat. Postoje provokacije iz regije

Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu te rekao kako je spasio Srbiju od ratova unatoč provokacijama iz regije.

- Kada kažete da je nekome ‘propala politika’, a taj je netko uspio sačuvati Srbiju od svakog ratnog sukoba, taj je netko uspio sačuvati Srbiju tako da u godinu dana nema mrtvih, nema stradalih, iako je netko to provocirao na dnevnoj razini. I uspijete očuvati stabilnost. Uspijete očuvati mir. Nemate rat. Naša djeca ne ginu, nečija druga djeca ginu, a nečija se druga djeca pripremaju ginuti. Nečija se druga djeca danas pripremaju ginuti u budućnosti i ulažu ogroman novac u vojsku te se spremaju za ratove - rekao je Vučić. Dodao je da se Srbija naoružava kako bi odvratila potencijalne neprijatelje, a ne pokrenula rat.

- Mi se u Srbiji ne spremamo za ratove. Mi jačamo svoju vojsku kako bismo odvratili svakoga, ali znate da su, dok sam ja na čelu Srbije, vrlo, vrlo male, gotovo nikakve šanse da imamo ratne sukobe, bez obzira na sve provokacije iz regije. Oni nemaju dovoljno snage da ugroze Srbiju. Kada uspijete osigurati većinu u Ujedinjenim narodima, što znate koliko je teško, i to po jednom iznimno teškom pitanju, onda mi morate objasniti kako to mi gubimo - zapitao se Vučić.