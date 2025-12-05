Obavijesti

News

Komentari 0
OPET DRAMA

Vučić: Dok sam ja na vlasti male su šanse da ćemo ići u rat. Postoje provokacije iz regije

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Vučić: Dok sam ja na vlasti male su šanse da ćemo ići u rat. Postoje provokacije iz regije
Beograd: Vučić došao ispred Narodne skupštine i pružio podršku "junaku iz Ćacilenda" | Foto: M.M./ATA Images/PIXSELL

Naša djeca ne ginu, nečija druga djeca ginu, a nečija se druga djeca pripremaju ginuti. Nečija se druga djeca danas pripremaju ginuti u budućnosti i ulažu ogroman novac u vojsku te se spremaju za ratove - rekao je Vučić

Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu te rekao kako je spasio Srbiju od ratova unatoč provokacijama iz regije.

 - Kada kažete da je nekome ‘propala politika’, a taj je netko uspio sačuvati Srbiju od svakog ratnog sukoba, taj je netko uspio sačuvati Srbiju tako da u godinu dana nema mrtvih, nema stradalih, iako je netko to provocirao na dnevnoj razini. I uspijete očuvati stabilnost. Uspijete očuvati mir. Nemate rat. Naša djeca ne ginu, nečija druga djeca ginu, a nečija se druga djeca pripremaju ginuti. Nečija se druga djeca danas pripremaju ginuti u budućnosti i ulažu ogroman novac u vojsku te se spremaju za ratove - rekao je Vučić. Dodao je da se Srbija naoružava kako bi odvratila  potencijalne neprijatelje, a ne pokrenula rat.

 - Mi se u Srbiji ne spremamo za ratove. Mi jačamo svoju vojsku kako bismo odvratili svakoga, ali znate da su, dok sam ja na čelu Srbije, vrlo, vrlo male, gotovo nikakve šanse da imamo ratne sukobe, bez obzira na sve provokacije iz regije. Oni nemaju dovoljno snage da ugroze Srbiju. Kada uspijete osigurati većinu u Ujedinjenim narodima, što znate koliko je teško, i to po jednom iznimno teškom pitanju, onda mi morate objasniti kako to mi gubimo - zapitao se Vučić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025