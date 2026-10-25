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NAPAO HRVATSKE NOVINARE

Vučić izgubio živce zbog pitanja hrvatskih novinara: 'Znate li vi čitati?' Pokažite poštovanje'

Piše Paula Bosančić,
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Vučić izgubio živce zbog pitanja hrvatskih novinara: 'Znate li vi čitati?' Pokažite poštovanje'
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Foto: R.Z.
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Aleksandar Vučić poručio je nakon glasovanja da Srbija danas odlučuje o svojoj budućnosti. Ustvrdio je i da se Hrvatska miješa u srpske izbore, a hrvatskim novinarima poručio da pričekaju s pitanjima

Aleksandar Vučić, nositelj i prvi kandidat na izbornoj listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" glasao je danas u pratnji supruge Tamare na biračkom mjestu "Tesla - znanost za život" u Novom Beogradu. Nakon glasovanja obratio se novinarima, komentirao parlamentarne izbore, ali i ponovno uputio kritike na račun Hrvatske.

- Nadam se da će izbori proteći u redu i vjerujem da ćemo čuti demokratsku volju građana. Izbore možete dobiti ili izgubiti, kako bilo, mi ćemo se ponašati odgovorno. Srbija danas odlučuje u kojem smjeru ide, ide li u budućnost ili u prošlost, u vrijeme pljačkaških privatizacija, ekonomskog razaranja zemlje, političkog ponižavanja i nacije i države - izjavio je Vučić.

Beograd: Aleksandar Vučić u pratnji supruge glasao na izvanrednim parlamentarnim izborima
Foto: R.Z.

Dodao je da očekuje kako će već oko 22.30 sati biti poznato tko je pobijedio na izborima. Posebno je zanimljivo bilo kada su mu pitanje pokušali postaviti hrvatski novinari. Vučić ih je prekinuo i poručio da prednost imaju predstavnici srpskih medija.

- Sačekajte vi, hrvatski novinari, ovo su srpski, a ne hrvatski izbori, strpite se malo - rekao je Vučić.

Ustvrdio je i da bi Hrvatska trebala pokazati više poštovanja prema Srbiji. Kada su ga novinari zatražili da navede konkretan primjer hrvatskog miješanja u srpske izbore, nije iznio određeni slučaj, nego ih je uputio na medijske objave.

- Dovoljno je da otvorite bilo koje novine, portal, televiziju... Ako vi ne vidite, imate drugi problem, a on nije vezan za dokaze nego za to vidite li dobro i znate li čitati - odgovorio je Vučić.

Novinare je zanimalo i što će učiniti ako njegova lista izgubi izbore.

- Prvo ću vas obradovati, a što ćete vi? - uzvratio je Vučić, ne otkrivajući što bi konkretno poduzeo u slučaju izbornog poraza.

Današnji izvanredni parlamentarni izbori u Srbiji održavaju se u atmosferi snažnih političkih podjela. Glavni izazov Srpskoj naprednoj stranci predstavlja studentski pokret, nastao nakon tragedije na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 2024. godine. Prema Reutersu, ankete uoči izbora pokazivale su neizvjesnu utrku između vladajuće koalicije i studentske liste. Biračka mjesta otvorena su do 20 sati, a pravo glasa ima oko 6,45 milijuna građana Srbije.

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