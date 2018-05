Vučić je govorio istinu tek u 9 posto, ispunio je tek 1 obećanje

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tijekom jednogodišnjeg mandata u tek devet posto izjava govorio istinu i više je puta prekoračio predsjedničke ovlasti, objavio je u u četvrtak portal Istinomer.

Više od 90 posto Vučićevih izjava u prvoj godini mandata bilo je neistinito, pokazala je analiza.

"Od ukupno 33 izjave samo devet posto bilo je istinito", navodi Istinomer i dodaje kako je u tom razdoblju Vučić ispunio tek jedno od šest obećanja.

Prvih godinu dana mandata predsjednika obilježila su i brojna prekoračenja ovlasti, od izbora premijerke Ane Brnabić do utvrđivanja mjera populacijske politike, navodi se u analizi Istinomera.

Istinitost Vučićevih izjava portal među ostalim ilustrira i na primjeru autocesta.

"Ispostavilo se da se obećanje Aleksandra Vučića kako ćemo do 2017. imati više kilometara autocesta od Hrvatske nije obistinilo. Pokazalo se da je Srbija 2017. imala isti broj kilometara kao Hrvatska 2003. Nedostajalo joj je nešto više od 550 kilometara da se izjednači, pod uvjetom da Hrvatska prestane graditi puteve", navodi Istinomer.

Srbijanski je šef države tvrdio i da je rast srbijanske ekonomije veći od europskog prosjeka, a ispostavilo se da je u tom trenutku Srbija imala gotovo dvostruko manji rast od prosjeka u zemljama EU.

Isto tako, Vučić je tvrdio kako je Srbija 2016. imala najveći gospodarski rast na zapadnom Balkanu, premda su, prema usporednoj analizi portala, veću stopu rasta imale Hrvatska, Albanija i Kosovo.

"Govoreći o smanjenju javnog duga, Aleksandar Vučić je u proteklih godinu dana više puta izjavljivao da je u travnju 2014, kada je on postao premijer, javni dug bio oko 77 posto BDP-a. U tom trenutku javni dug je zapravo bio 62,5 posto da bi na kraju godine dosegnuo 70 posto BDP-a", kažu u Istinomeru.

Vučić je obećao da će gradonačelnik Beograda Siniša Mali podnijeti ostavku do kraja ljeta 2017., što su Beograđani uporno tražili nakon protuzakonitog rušenja u gradskoj četvrti Savamala u izbornoj noći prije dvije godine. No, Mali je ostao na dužnosti do kraja mandata, a zatim je početkom ovog tjedna izabran za ministra financija.

Istinomer je portal koji se bavi provjerom činjenica kroz ocjenjivanje izjava javnih dužnosnika i političara te kroz analize važnih društvenih i ekonomskih pitanja. Izjave se ocjenjuju kroz tri kriterija - istinitosti, dosljednosti i ispunjenja obećanja.