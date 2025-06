Vučić je na staklenim nogama: Prosvjed otkrio brojne slabosti režima i podmetnute nasilnike

Sinoćnji masovni prosvjed u Beogradu, održan pod nazivom “Vidimo se na Vidovdan”, označio je jedan od najsnažnijih izraza nezadovoljstva dijela srpskog društva aktualnom vlašću Aleksandra Vučića. Okupljeni su, njih desetke tisuća, zahtijevali raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora i raspuštanje Narodne skupštine, kao i uklanjanje šatorskog naselja pristaša režima koje već tjednima djeluje u Pionirskom parku kao svojevrsna protuakcija prema studentskim blokadama i protestima.

Organizatori, uglavnom studenti i građanske inicijative, prosvjed su najavili mjesecima unaprijed, a on je bio kulminacija dugotrajnih prosvjeda potaknutih tragedijom na novosadskom kolodvoru u studenom prošle godine, kada je poginulo 16 ljudi u padu nadstrešnice. Prosvjed je do službenog završetka oko 21 sat protekao uglavnom mirno, sa simboličnim skidanjem fluorescentnih prsluka od strane studenata, čime su označili kraj službenog dijela.

Međutim, već nekoliko sati prije samog skupa i tijekom njega, na ulicama Beograda zabilježen je snažan policijski nadzor, s velikim brojem interventnih jedinica koje su kontrolirale prilaze Trgu Slavija. Uoči skupa, u Pionirski park dovođene su organizirane grupe pristaša vlasti, tzv. “Studenata 2.0” i drugih prorežimskih aktivista, autobusima iz različitih dijelova Srbije. Ove grupe su smještene u šatorskom naselju koje je služilo kao svojevrsna kontramjera studentskim blokadama i prosvjedima. Prisustvo ovih skupina dodatno je pojačavalo napetost na ulicama.

Tijekom večeri, nakon što su studenti i glavni dio prosvjednika završili službeni dio, na ulicama je došlo do sukoba manjeg broja prosvjednika s policijom. Policijske snage koristile su suzavac i fizičku silu da rastjeraju ljude koji su bacali boce, petarde i druge predmete. Šest policajaca je ozlijeđeno, a desetine osoba privedeno. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić upozorio je da će "svaki pokušaj nasilja biti spriječen i sankcioniran", dok je predsjednik Vučić naglasio da država neće tolerirati pokušaje rušenja sistema i da su ultimativi koje su postavili studenti odbijeni.

Vlast je optužila prosvjednike da iza sebe imaju podršku stranih faktora i da pokušavaju izazvati “obojenu revoluciju” u Srbiji. Tabloidi bliski režimu plasirali su teorije zavjere prema kojima prosvjednici žele “slomiti kralježnicu Srbije”, nanijeti štetu gospodarstvu i priznati nezavisnost Kosova. S druge strane, studenti i organizatori tvrde da su njihov prosvjed miran i nenasilan te da nemaju kontrolu nad manjom skupinom koja je nakon službenog završetka prosvjeda izazvala incidente.

Pojavile su se i spekulacije, među opozicijskim krugovima i analitičarima, da je manja skupina nasilnih prosvjednika bila ubačena od strane vlasti kako bi opravdala represivne mjere i diskreditirala prosvjed i tako stvorile privid kaosa.

Sumnje postoje, i to ne bez temelja. U prethodnim godinama, u više navrata zabilježene su situacije u kojima su tzv. "provokatori" ili "ubačeni elementi" izazivali nerede na inače mirnim prosvjedima, nakon čega je uslijedila brza i brutalna reakcija policije, te su mediji bliski vlasti dobili argument za optuživanje prosvjednika za nasilje. Slično se dogodilo i sinoć: prosvjed je do 21 sat bio miran, organiziran i simbolički završen, no nasilje je izbilo tek nakon toga – kada organizatori više nisu kontrolirali događaj.

Također, neki neovisni novinari i promatrači iz civilnog sektora već su ranije upozoravali na mogućnost da vlast koristi inscenirani kaos kako bi delegitimirala oporbu, diskreditirala studentski pokret i opravdala represivne mjere. Sama činjenica da su vlasti i tabloidi danima unaprijed najavljivali “nasilje”, “rušenje države” i “udar na institucije”, mnogima je signal da se možda pokušava konstruirati alibi za policijsku intervenciju.

Uoči prosvjeda uvedena je obustava željezničkog prometa zbog dojave o navodnim bombama na prugama i vlakovima, što je izazvalo dodatnu nervozu među građanima. Procjene o broju sudionika variraju, službeni podaci govore o oko 36.000 ljudi, dok nezavisne procjene spominju brojku od preko 120.000 sudionika, što pokazuje duboku polarizaciju i nezadovoljstvo društva.

Za predsjednika Vučića ovo je jasan znak da njegova politika, iako još uvijek čvrsto poduprta državnim aparatom i većinom medija, ulazi u fazu ozbiljnog preispitivanja. Prosvjedi poput ovoga mogli bi biti uvod u političke promjene koje već dugo ključaju pod površinom.

Studentica, čije ime nije navedeno, poručila je s govornice da se od danas vlast smatra nelegitimnom. Zatražila je raspisivanje i održavanje "poštenih prijevremenih parlamentarnih izbora".

- Nismo šutjeli ni pred stranim agresorima ni pred domaćim izdajnicima. Bez vas neće biti bolje Srbije. Vlast vas je isključivala iz politike i nikad vas nije pitala jeste li zadovoljni životom u Srbiji. Dok je vlast razjedinjavala i tjerala radnike na svoje skupove, mi smo vam pružili ruku i saslušali vaše probleme. Pokret je počeo s četiri zahtjeva, ali je postao glas svih obespravljenih. Više ne pristajemo na korupciju, izdaju Kosova i Metohije, kršenje Ustava Srbije... Nije dovoljna samo smjena ljudi. Predlažemo društveni dogovor – vratiti institucije u službu građana. Osnovne točke dogovora: priznati studentske plenume kao legalne, ispuniti studentske zahtjeve, osigurati jednak tretman za sve prosvjetne radnike i poštovati autonomiju sveučilišta. Slobodni i pošteni izbori, spriječiti podmićivanje birača, osigurati ravnopravan pristup medijima... Obnova pravosuđa i borba protiv političkog utjecaja – smijeniti i procesuirati suce i tužitelje koji su kršili zakon, depolitizirati policiju, preispitati velike državne ugovore i investicije - rekla je studentica.

Na studentskom prosvjedu govorio je i rektor beogradskog sveučilišta Vladan Đokić i poručio da "kao što tiha vodi brijeg roni, tako i nenasilna borba donosi trajnu i duboku promjenu u društvu".