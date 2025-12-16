Vučić je organizirao prijem za učenike iz Vukovara, profesorica bijesna: ' Ni njegovi ga ne žele'

Draga djeco, dragi mladi ljudi, hvala vam što ste danas ovdje, u svom Beogradu. Želim vam da uvijek, s najvećom radošću, dolazite u svoju Srbiju. Čast mi je što mogu da vas dočekam i ugostim kao svoje, kao Srbe iz Hrvatske, sestre i braću s kojima dijelimo jezik, kulturu, vjeru i zajedničko duhovno naslijeđe, rekao je u utorak srpski predsjednik Aleksandar Vučić koji je na prijemu u Palači Srbije ugostio 104 učenika Tehničke škole 'Nikola Tesla' iz Vukovara.

Oni su posjetili Beograd u organizaciji Fonda 'Sveta Petka' i dobrotvorne ustanove Eparhije osječkopoljske i baranjske. Taj isti Fond pripremio je i zlatnik, kojeg su 'dali učenicima' da ga uruče Vučiću.

Srpski predsjednik iskoristio je priliku i spomenuo zajedničke korijene, i zaželio im da im Beograd bude u lijepom sjećanju.

- Neka vam ovo putovanje bude prilika da vidite i doživite kako se ideje pretvaraju u djela, a snovi u stvarnost. Želim vam da se u Beogradu osjećate kao kod svoje kuće, jer vi i jeste kod svoje kuće. Živjela Srbija - rekao je Vučić.

'Njegovi ga ne vole...'

Ovaj Vučićev igrokaz prokazala je profesorica te iste škole Lilijana Radobuljac. U komentaru na Facebooku napisala je kako je uopće pitanje tko je takvo što dozvolio.

- Učenici iz nastave na srpskom jeziku bili su u posjetu Beogradu. Kako su završili kod Vučića, evo ne znam. Znam da je put financiralo Zajedničko vijeće općina. Ne znam jesu li roditelji prilikom potpisivanja suglasnosti znali za taj posjet. Jesu li potpisali suglasnost za fotografiranje i snimanje s dotičnim? Ne odobravam. Ne razumijem - napisala je profesorica.

Jasno je dala do znanja kako njihovi vršnjaci u tom istom Beogradu i ostatku Srbije već godinu dana nemaju normalnu nastavu upravo zbog protivljenja Vučićevom režimu.

- Dok njihovi vršnjaci već godinu dana nemaju normalnu nastavu, dok hodaju i pješače Srbijom kako bi ukazali na bezakonje, protuustavnost i težak položaj mislećih ljudi, dok moje kolege u Srbiji stenju pod teretom ludila, otkaza i prijetnji, netko odluči odvesti učenike moje škole na prijem istom tom Vučiću. Kako bi mu podigao rejting, što? I to učenici iz Vukovara. Ljuti me to. Ljuti me što su neki nemudri, nepametni i, u konačnici, bezobzirni. Razumijem puno toga, ali ovo ne - napisala je profesorica.

Jasno je rekla zašto je izabrao baš učenike iz Hrvatske.

- Za danas, svaka čast PR službi Vučića. I pitanjce...Što se ne slikaš s učenicima svoje zemlje? Jer... Neće te. Poznaju te. Ne žele te. A ja sad neka smirujem roditelje i moju djecu. Eto, baš ti hvala. Uspio si. I svi koji su ovo organizirali i baš ovako zamislili - kaže profesorica.