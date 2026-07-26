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IZBORI U SRBIJI

Vučić kaže da neće bježati iz zemlje ako SNS izgubi izbore

Piše HINA,
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Vučić kaže da neće bježati iz zemlje ako SNS izgubi izbore
Foto: T.K.
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Prijevremene izbore traži studentski pokret i veliki dio javnosti u višemjesečnim protuvladinim prosvjedima

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da neće bježati iz zemlje ako Srpska napredna stranka (SNS) izgubi izbore koje on najavljuje posljednjih mjeseci, kalkulirajući terminima u otvorenoj namjeri da ostavkom na dužnost šefa države pokuša osigurati mjesto premijera i tako ostati na vlasti.

Vučić je danas, gostujući u programu provladine TV Prva, izjavio da će predsjednički izbori biti najverojatnije u siječnju 2027. ako u listopdu buru održani parlamentarni izbori.

"Ako su u listopadu parlamentarni izbori, moguće je da krajem prosinca ili početkom siječnja budu predsjednički, a ukoliko su u studenom parlamentarni, onda će predsjednički svakako biti u siječnju ili, možda, najkasnije početkom veljače", rekao je Vučić.

Prijevremene izbore traži studentski pokret i veliki dio javnosti u višemjesečnim protuvladinim prosvjedima, potaknutim pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. za koju prosvjednici vide krivnju vlasti zbog koruptivnih poslova i pristranog djelovanja institucija.

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Studentski pokret najavio je svoju izbornu listu koju, premda nije službeno objavljena jer se ne zna termin izbora, vladajući uz potporu kontroliranih medija i tabloida nastoje osporiti i obezvrijediti izravnim targetiranjem pojedinih navodnih kandidata.

Vučić, koji koristeći poziciju šefa države već vodi izbornu kampanju učestalo gostujući u programima provladinih televizija i javnog servisa (RTS), rekao je danas kako će na izbornoj listi SNS-a biti mnogo više mlađih ljudi nego na studentskoj listi.

Ako građani hoće glasati za mladost i budućnost - moći će glasati za SNS. Bit ćemo neusporedivo mlađa lista od njihove, a ja ću biti među starijima", ustvrdio je Vučić, istaknuvši kako će "s ponosom biti na toj listi", i da mu je "potpuno svejedno da li će ga staviti na "250, 72, prvo, treće, peto mjesto".

On je za TV Prva, izjavio da "nema strah ni od čega, osim od Boga, suda povijesti i suda svog naroda".

"Moguće je da izgubimo izbore, ali ćemo mi, ipak, da prebrojimo glasove. Kad pobjede na izborima ja ću im čestitati i iste večeri ću reći da su najgori mogući došli na vlast. Smijaću im se u lice sve vrijeme i iz pritvora i iz zatvora i iz groba, prkosno i ponosno", rekao je Vučić.

On je, aludirajući na međunarodnu potporu koju je višemjesečnim akcijama i prosvjedima stekao studentski pokret, ustvrdivši da Europa i Sjedinjene Američke Države "nagrađuju u Srbiji osobe koje bi zgazile pravni poredak, ubijale ljude, protupravno hapsile", a da njegovi politički protivnici, zapravo, "ne nude ništa građanima osim mržnje i podjela".

Dodao je da vlast mora razumjeti poruke i prihvatiti kritike nezadovoljnog naroda koji je "djelomice u pravu" jer postoje ljudi na vlasti koji su "korumpirani, bahati i arogantni ili ne rade dovoljno". 

Na Vučićevu inicijativu 10. srpnja je pokrenut portal "Ko si bre ti?", kao službeni kanal "za prijavu korupcije, zlouporabe ovlasti i bahatog ponašanja koje šteti građanima i javnom interesu". On je u današnjem gostovanju na TV Prva ustvrdio da je dosad stiglo 10.000 prijava, a da je odgovoreno na oko 3500. 

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