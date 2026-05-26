Vučić kod Xi Jinpinga: Ovo nigdje nisam vidio. Nigdje radnika, samo roboti

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je tijekom trećeg dana petodnevnog službenog posjeta Kini da bilježe nevjerojatan napredak te da je pred Srbijom svijetla budućnost ako održi korak s kineskim narodom, piše Telegraf.

– Danas sam imao mnogo razgovora i sastanaka. Bio sam u Muzeju Komunističke partije Kine, ali i na Sveučilištu „Tsinghua”. Na objema lokacijama mogao sam spoznati dva svijeta – tradicionalni i moderni, upoznao sam se s objema sferama – kazao je na početku.

Osvrnuo se na posjet tvornici Xiaomi u Pekingu, gdje je istaknuo impresivan napredak i tehnička dostignuća s kojima se susreo, ali i golemu odlučnost i radnu disciplinu kineskog naroda.

– Ja ovako nešto nikada nisam vidio, sve radi, a nigdje radnika, sve su roboti. Danas sam mnogo toga mogao naučiti, prije svega o rezultatima koje je Kina postigla. Ovdje je čudesno. Bio sam i u Volkswagenu, no ovako nešto nisam vidio. Ovdje ima 2000 radnika, sve su roboti. U dvije smjene proizvedu 1500 automobila. Pogledajte razliku i u cijeni i marži koju ostvaruju. Oni ulaze u utrku s Teslom... Pozvali smo ih da, ako počnu razmišljati o ulaganjima u Europu, uzmu i Srbiju u obzir – rekao je Vučić, dodavši da su pozvani i na EXPO 2027. u Beogradu.

Kako je kazao, razgovarali su i ponudili im najbolje subvencije ako odluče doći u Srbiju.

– Ali pozvali smo ih da dođu na EXPO, što bi bio dobar prvi korak. Oni planiraju do kraja 2027. godine krenuti s proizvodnjom u Europi, zato smo ih pozvali da dođu ranije u Srbiju, na EXPO – rekao je Vučić.

Ponovno je naglasio da ovako nešto do sada nije vidio, iako je imao priliku posjetiti i druge tvornice.