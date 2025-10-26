Vučić: Možda uđemo u EU prije 2030. Baš me briga ako me ne vole u Bruxellesu ili Moskvi

Predsjednik Srbije izjavio je da postoji mogućnost da Srbija postane članica Europske unije i prije 2030. godine. Vučić je, odgovarajući na pitanje o europskoj budućnosti države, rekao kako očekuje da će u sljedećih godinu do godinu i pol dana doći do promjena.

- Ako me pitate, mislim da nam se otvaraju neke prilike. Ne volim govoriti o godinama, ali da, vjerujem da takve šanse postoje. No, postoji još jedno pitanje, kako riješiti pitanje Kosova i Metohije. Ja ne mogu, i neću, prihvatiti neovisnost Kosova i Metohije. Ako netko drugi to želi nakon mene, neka to riješi - rekao je Vučić za RTS, odgovarajući na pitanje je li moguće da Srbija uđe u EU prije 2030. godine.

Odgovarajući na pitanje što je bila glavna tema razgovora s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i je li dio vremena posvetila onome što se danas događa u Srbiji, Vučić je kazao da je poznat po tome što ne iznosi pojedinosti koje bi mogle ugroziti drugu stranu ili povjerljivost razgovora.

Vučić je izjavio da se Srbija nalazi na europskom putu, ali da istovremeno održava prijateljske odnose s Rusijom te da to ne skriva ni pred ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ni pred bilo kim iz Europske unije.

- Baš me briga što me jedni i drugi mrze ili što me nitko ne voli. Nisam ja ovdje zato da bi me voljeli u Bruxellesu, Washingtonu, Moskvi ili Berlinu. Ovdje sam da učinim dobre stvari za Srbiju - rekao je Vučić za RTS.