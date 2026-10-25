Politolog Pero Maldini upozorava da studentski pokret okuplja protivljenje Vučiću, ali da među njegovim protivnicima postoje duboke političke i ideološke razlike. Zasad ih ujedinjuje želja za promjenom vlasti, no što nakon toga?
'Vučić može pasti, ali nemojte se zavaravati: To ne znači da će Srbija postati demokracija'
Politolog Pero Maldini sa Sveučilišta u Dubrovniku ocijenio je da se današnji parlamentarni izbori u Srbiji održavaju u iznimno napetoj političkoj atmosferi te da je mogućnost promjene vlasti veća nego ikad. Ipak, upozorava da odlazak Aleksandra Vučića ne bi nužno značio i demokratizaciju Srbije.
Pokretanje videa...
Gostujući u HRT-ovoj emisiji Studio 4, Maldini je istaknuo kako su izbori prerasli u svojevrstan referendum o Vučićevoj vlasti. Prema njegovim riječima, studentski pokret postao je glavni izazov vladajućima ponajprije zbog slabosti i razjedinjenosti tradicionalne oporbe.
- U ovom trenutku ono što okuplja čitavu ovu heterogenu skupinu oporbenjaka zapravo je nezadovoljstvo i bunt protiv sadašnje vlasti. Međutim, to je plan A. Plana B, čini mi se, nema - izjavio je Maldini.
Upozorio je da među Vučićevim protivnicima postoje velike političke i ideološke razlike, posebno kada je riječ o Kosovu, odnosima s Hrvatskom, europskim integracijama te vezama Srbije s Rusijom i Kinom. Upravo zato, smatra, ta se pitanja tijekom kampanje izbjegavaju jer bi mogla izazvati podjele unutar oporbenog bloka.
Maldini je naglasio da se eventualni poraz Vučića ne smije automatski poistovjećivati s demokratskim zaokretom Srbije.
- Ne treba se zavaravati. Svi oni koji misle da bi ovo bio prodemokratski prevrat u smislu demokratizacije Srbije, odnosno konsolidacije demokracije, mislim da bi bili u krivu - poručio je.
Zaključio je da je uklanjanje Vučića s vlasti zasad jedino pitanje oko kojeg postoji široka suglasnost među njegovim političkim protivnicima, dok bi sve ostale teme nakon izbora mogle otvoriti ozbiljne prijepore.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+