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POLITOLOG MALDINI

'Vučić može pasti, ali nemojte se zavaravati: To ne znači da će Srbija postati demokracija'

Piše Paula Bosančić,
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'Vučić može pasti, ali nemojte se zavaravati: To ne znači da će Srbija postati demokracija'
Foto: HRT
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Politolog Pero Maldini upozorava da studentski pokret okuplja protivljenje Vučiću, ali da među njegovim protivnicima postoje duboke političke i ideološke razlike. Zasad ih ujedinjuje želja za promjenom vlasti, no što nakon toga?

Politolog Pero Maldini sa Sveučilišta u Dubrovniku ocijenio je da se današnji parlamentarni izbori u Srbiji održavaju u iznimno napetoj političkoj atmosferi te da je mogućnost promjene vlasti veća nego ikad. Ipak, upozorava da odlazak Aleksandra Vučića ne bi nužno značio i demokratizaciju Srbije.

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Vučić dao izjavu nakon glasanja VIDEO
Vučić dao izjavu nakon glasanja | Video: 24sata/Reuters

Gostujući u HRT-ovoj emisiji Studio 4, Maldini je istaknuo kako su izbori prerasli u svojevrstan referendum o Vučićevoj vlasti. Prema njegovim riječima, studentski pokret postao je glavni izazov vladajućima ponajprije zbog slabosti i razjedinjenosti tradicionalne oporbe.

- U ovom trenutku ono što okuplja čitavu ovu heterogenu skupinu oporbenjaka zapravo je nezadovoljstvo i bunt protiv sadašnje vlasti. Međutim, to je plan A. Plana B, čini mi se, nema - izjavio je Maldini.

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Upozorio je da među Vučićevim protivnicima postoje velike političke i ideološke razlike, posebno kada je riječ o Kosovu, odnosima s Hrvatskom, europskim integracijama te vezama Srbije s Rusijom i Kinom. Upravo zato, smatra, ta se pitanja tijekom kampanje izbjegavaju jer bi mogla izazvati podjele unutar oporbenog bloka.

Maldini je naglasio da se eventualni poraz Vučića ne smije automatski poistovjećivati s demokratskim zaokretom Srbije.

- Ne treba se zavaravati. Svi oni koji misle da bi ovo bio prodemokratski prevrat u smislu demokratizacije Srbije, odnosno konsolidacije demokracije, mislim da bi bili u krivu - poručio je.

Zaključio je da je uklanjanje Vučića s vlasti zasad jedino pitanje oko kojeg postoji široka suglasnost među njegovim političkim protivnicima, dok bi sve ostale teme nakon izbora mogle otvoriti ozbiljne prijepore.

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