Aleksandar Vučić održao je veliki skup u Kragujevcu, gdje je okupljenima poručio o važnosti nadolazećih izbora i izazovima s kojima se Srbija suočava
Vučić na skupu: 'Velika sila je udarila na našu zemlju...'
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić sudjelovao je na velikom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Kragujevcu, na kojem se okupilo više tisuća ljudi. Skupu je prisustvovao i bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a za okupljene je organiziran glazbeni program.
Među izvođačima bili su Dragica Radosavljević Cakana, Lepa Lukić i sestre Bogović, koje su izvele srbijansku himnu"„Bože pravde". Vučić je na pozornicu izašao uz pjesmu "Stavi ružmarin ispod jastuka", koju su s njim pjevali i okupljeni.
- Nisam još doživio atmosferu kakvu sam večeras doživio. Beskrajno vam hvala - poručio je Vučić.
Govoreći o izborima najavljenima za 25. listopada, Vučić je rekao kako Srbiju očekuje najteža politička bitka dosad. Pritom je ustvrdio da se njegova politička opcija ne suočava samo s domaćim protivnicima, nego i s pritiscima izvana.
- Ta bitka bit će najteža do sada. Ne zato što se suočavamo s nekim tko je mnogo pametniji, bolji ili uspješniji od nekih prethodnih protivnika, nego zato što je velika sila izvana udarila na našu zemlju. Točno je, nisu ovdje i u ovoj zemlji smislili da nam djecu izvode iz škole - rekao je Vučić.
Optužio je političke protivnike da su pokušali srušiti državu te ih kritizirao zbog izbjegavanja javnih sučeljavanja s njim.
- Njihov prvi na listi neće izaći na debatu sa mnom. Ne zato što misle da sam bolji i pametniji, nego žele vama poručiti: „Napamet nam ne pada da vam polažemo račune i da nekome odgovaramo za to kakva će biti naša politika ako pobijedimo” - izjavio je.
Vučić se osvrnuo i na gospodarske rezultate, tvrdeći da Kragujevac danas, unatoč manjem broju stanovnika, ima 14.000 zaposlenih više nego u razdoblju na koje se referirao.
- Kamen na kamenu nisu ostavili, nisu nam ostavili nijednu tvornicu. Kragujevac danas s manje stanovnika ima 14.000 više zaposlenih nego u to vrijeme. Je li dobro? Nikad nije dovoljno dobro, samo vam želim pokazati razliku - rekao je.
Kritizirao je i političke protivnike, optužujući ih da su usmjereni na vlastite interese, a ne na radnike i poljoprivrednike.
- Njih zanimaju fotelje i njihovi džepovi i ništa drugo. To je sve što trebate znati o njima - poručio je.
Govoreći o vanjskoj politici, Vučić je najavio da se zalaže za očuvanje vojne neutralnosti Srbije i odbacivanje formalnog priznanja neovisnosti Kosova. Također je rekao da Srbija treba samostalno odlučivati o tome hoće li uvoditi sankcije drugim državama.
- Moramo sačuvati samostalnost i vojnu neutralnost. Moramo voditi samo srbijansku politiku, bez priznanja Kosova, i sami odlučivati kome ćemo uvoditi sankcije, a kome ne - kazao je.
Najavio je i daljnja ulaganja u infrastrukturu, zdravstvene ustanove i vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, kao i privlačenje novih investitora. Među projektima koje je spomenuo za Kragujevac je i sjeverna obilaznica.
- Ogromna je prilika za gospodarstvo, poduzetnike i obrtnike i ne smijemo je propustiti. Prilika je da u ovoj globalnoj nesreći izvučemo maksimum kako bismo se razvili kao mala, snažna i jaka država, gospodarski spremna odgovoriti na sve izazove koje donose obrana i sigurnost - rekao je Vučić.
Dodao je da je obrambeni sektor danas vrlo profitabilan te pozvao na iskorištavanje prilika za njegov razvoj. Na skupu se obratio i bivši srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić, koji je izbore 25. listopada predstavio kao ključnu odluku o budućnosti zemlje.
- Dragi moji Kragujevčani, Šumadinci, djeco Srbije, hvala vam što sam i danas, kao i uvijek, s vama. U Kragujevcu, u kojem sam rođen i s kojim sam neraskidivo povezan, želim reći što mislim. Dvadeset peti listopada dan je kada Srbija odlučuje hoće li nastaviti dalje s nama, uzdignute glave, ili će zatvorenih očiju ponoviti skok u bunar iz 2000. godine - rekao je Nikolić.
Kritizirao je političke protivnike i studentske blokade, tvrdeći da njihovi politički ciljevi nisu dovoljno jasni.
- Scenaristi nisu Srbi. Srbinu ne bi palo na pamet koristiti djecu. Gospodo blokaderi, pijanstvo ponekad stvara iluziju zadovoljstva, ali ono što pijani učinite, trijezni plaćate - poručio je.
Nikolić je pozvao okupljene da izađu na izbore i podrže nastavak politike koju zastupa Vučić.
- Izbori nisu formalnost, nego čin savjesnog roditelja, sina, kćeri i radnika. To je trenutak u kojem se svatko od nas oslanja na savjest i razum. Završetkom izbora počinje život kakav ste izabrali, zato se zapitajte želite li živjeti bolje ili u paklu - rekao je Nikolić.
Na kraju je poručio da je odgovornost za budućnost zemlje na građanima te izrazio uvjerenje da će vladajuća politička opcija ponovno pobijediti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+