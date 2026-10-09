Vučić na skupu: 'Velika sila je udarila na našu zemlju...'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić sudjelovao je na velikom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Kragujevcu, na kojem se okupilo više tisuća ljudi. Skupu je prisustvovao i bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a za okupljene je organiziran glazbeni program.

Među izvođačima bili su Dragica Radosavljević Cakana, Lepa Lukić i sestre Bogović, koje su izvele srbijansku himnu"„Bože pravde". Vučić je na pozornicu izašao uz pjesmu "Stavi ružmarin ispod jastuka", koju su s njim pjevali i okupljeni.

- Nisam još doživio atmosferu kakvu sam večeras doživio. Beskrajno vam hvala - poručio je Vučić.

Govoreći o izborima najavljenima za 25. listopada, Vučić je rekao kako Srbiju očekuje najteža politička bitka dosad. Pritom je ustvrdio da se njegova politička opcija ne suočava samo s domaćim protivnicima, nego i s pritiscima izvana.

- Ta bitka bit će najteža do sada. Ne zato što se suočavamo s nekim tko je mnogo pametniji, bolji ili uspješniji od nekih prethodnih protivnika, nego zato što je velika sila izvana udarila na našu zemlju. Točno je, nisu ovdje i u ovoj zemlji smislili da nam djecu izvode iz škole - rekao je Vučić.

Optužio je političke protivnike da su pokušali srušiti državu te ih kritizirao zbog izbjegavanja javnih sučeljavanja s njim.

- Njihov prvi na listi neće izaći na debatu sa mnom. Ne zato što misle da sam bolji i pametniji, nego žele vama poručiti: „Napamet nam ne pada da vam polažemo račune i da nekome odgovaramo za to kakva će biti naša politika ako pobijedimo” - izjavio je.

Vučić se osvrnuo i na gospodarske rezultate, tvrdeći da Kragujevac danas, unatoč manjem broju stanovnika, ima 14.000 zaposlenih više nego u razdoblju na koje se referirao.

- Kamen na kamenu nisu ostavili, nisu nam ostavili nijednu tvornicu. Kragujevac danas s manje stanovnika ima 14.000 više zaposlenih nego u to vrijeme. Je li dobro? Nikad nije dovoljno dobro, samo vam želim pokazati razliku - rekao je.

Kritizirao je i političke protivnike, optužujući ih da su usmjereni na vlastite interese, a ne na radnike i poljoprivrednike.

- Njih zanimaju fotelje i njihovi džepovi i ništa drugo. To je sve što trebate znati o njima - poručio je.

Govoreći o vanjskoj politici, Vučić je najavio da se zalaže za očuvanje vojne neutralnosti Srbije i odbacivanje formalnog priznanja neovisnosti Kosova. Također je rekao da Srbija treba samostalno odlučivati o tome hoće li uvoditi sankcije drugim državama.

- Moramo sačuvati samostalnost i vojnu neutralnost. Moramo voditi samo srbijansku politiku, bez priznanja Kosova, i sami odlučivati kome ćemo uvoditi sankcije, a kome ne - kazao je.

Najavio je i daljnja ulaganja u infrastrukturu, zdravstvene ustanove i vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, kao i privlačenje novih investitora. Među projektima koje je spomenuo za Kragujevac je i sjeverna obilaznica.

- Ogromna je prilika za gospodarstvo, poduzetnike i obrtnike i ne smijemo je propustiti. Prilika je da u ovoj globalnoj nesreći izvučemo maksimum kako bismo se razvili kao mala, snažna i jaka država, gospodarski spremna odgovoriti na sve izazove koje donose obrana i sigurnost - rekao je Vučić.

Dodao je da je obrambeni sektor danas vrlo profitabilan te pozvao na iskorištavanje prilika za njegov razvoj. Na skupu se obratio i bivši srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić, koji je izbore 25. listopada predstavio kao ključnu odluku o budućnosti zemlje.

- Dragi moji Kragujevčani, Šumadinci, djeco Srbije, hvala vam što sam i danas, kao i uvijek, s vama. U Kragujevcu, u kojem sam rođen i s kojim sam neraskidivo povezan, želim reći što mislim. Dvadeset peti listopada dan je kada Srbija odlučuje hoće li nastaviti dalje s nama, uzdignute glave, ili će zatvorenih očiju ponoviti skok u bunar iz 2000. godine - rekao je Nikolić.

Kritizirao je političke protivnike i studentske blokade, tvrdeći da njihovi politički ciljevi nisu dovoljno jasni.

- Scenaristi nisu Srbi. Srbinu ne bi palo na pamet koristiti djecu. Gospodo blokaderi, pijanstvo ponekad stvara iluziju zadovoljstva, ali ono što pijani učinite, trijezni plaćate - poručio je.

Nikolić je pozvao okupljene da izađu na izbore i podrže nastavak politike koju zastupa Vučić.

- Izbori nisu formalnost, nego čin savjesnog roditelja, sina, kćeri i radnika. To je trenutak u kojem se svatko od nas oslanja na savjest i razum. Završetkom izbora počinje život kakav ste izabrali, zato se zapitajte želite li živjeti bolje ili u paklu - rekao je Nikolić.

Na kraju je poručio da je odgovornost za budućnost zemlje na građanima te izrazio uvjerenje da će vladajuća politička opcija ponovno pobijediti.