NAJAVIO VELIKI SKUP

Vučić ne želi otkriti kad će biti prijevremeni izbori, pa poručio: 'Đokić je trenutno u prednosti'

Piše HINA,
Foto: M.M./ATAImages

Vučić se, nakon prošlogodišnjeg vala protuvladinih prosvjeda potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru, suočava s pritiscima da raspiše prijevremene izbore

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je u subotu veliki skup vladajuće Srpske napredne stranke za kraj lipnja u Beogradu, ustvrdivši da će to biti 'vrijeme važnih i velikih odluka', ali je izbjegao reći kad namjerava raspisati prijevremene izbore koje traže studentski pokret i oporba.

VUČIĆ KRITIZIRA: Zapad želi moje rušenje, a Hrvatska mi brani dolazak u Jasenovac
- Imat ćemo veliki skup u Beogradu na Vidovdan (2. lipnja) ili prije, isti će slučaj biti u nekim drugim gradovima. Bit će to vrijeme velikih i važnih odluka za građane Srbije, ali da li su to izbori ili nešto drugo, o tom - potom - rekao je Vučić izvještačima beogradskih medija u Parizu uoči Međunarodne konferenciji o globalnoj politici.

Vučić se, nakon prošlogodišnjeg vala masovnih protuvladinih prosvjeda potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru, suočava s pritiscima da raspiše prijevremene izbore i nekoliko puta je već najavljivao da će ih raspisati.

Kako su prosvjedi jenjavali, pojačana je represija vlasti prema studentima i sudionicima prosvjeda, akademskoj zajednici i društvenim skupinama koje podupiru studente u zahtjevima za demokratsko uređenje zemlje, uspostavu rad institucija i borbu protiv korupcije.

Na meti pristaša vlasti su i mediji nad kojima Vučić nema kontrolu, a MUP je službeno potvrdio da su zabilježena najmanje 63 napada na novinare tijekom 2025. dok medijske udruge svjedoče o znatnom većem broju, uključujuće i prijetnje smrću novinarima.

Vučić je danas rekao kako još ne želi priopćiti datum izbora, ali je pozvao da se poštuje pravo na drugačije mišljenje kao "temeljna demokratska vrijednost".

- Pozivam sve, i one koji su za jednu i one koji su za drugu stranu, one koji su za 'studenti pobjeđuju' i one koji su za 'Srbija pobjeđuje', samo da budu mirni, da poštuju jedni druge, da ukažu taj respekt jedini drugima. I izbori će se završiti, onaj tko pobijedi dobit će priliku mijenjati stvari u zemlji - rekao je Vučić.

On je o mogućem političkom suočavanju s rektorom beogradskog sveučilišta Vladanom Đokićem, koji stoji uz studente i ima potporu studentskog pokreta i velikog dijela javnosti, rekao da to "nije jednostavan politički megdan" i da je Đokić "veliki lider" kojeg su "gradili Europa i cijeli Zapad".

- Na njegovoj strani su strana financijska podrška i pomoć, ogromna medijska regionalna, europska i svjetska mašinerija - rekao je Vučić, ironično ocijenivši da je Đokić "trenutno u prednosti", te da je "jedini sigurni kandidat i jedini koji ima nedvosmislenu i ogromnu podršku Europske unije i mnogih drugih izvana".

Nakon nedavnog upada policije u rektorat beogradskog sveučilišta i govora koji je potom održao poručivši da je to "obračun sa slobodom mišljenja", rektor Vladan Đokić viđen je kao mogući kandidat za budućeg predsjednika Srbije.

Vučiću drugi uzastopni mandat istječe u svibnju iduće godine i, po ustavu, više se ne može kandidirati, a Srpska napredna stranka (SNS) želi ga pogurati za premijera, ali je u toj kombinaciji neophodna pobjeda i SNS-a i njihovog predsjedničkog kandidata koji bi Vučiću, eventualno, ponudio premijerski mandat.

Studentski pokret i oporba tvrde, pak, da Vučić i naprednjaci nemaju dovoljnu podršku za taj scenarij, ali da i dalje nisu uspostavljeni svi uvjeti za fer izbore - od poštivanja ljudskih prava i slobode medija, te revizije popisa birača, koji je Srbiji uputio ureda OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), a vlast ih je službeno prihvatila, ali ne i primijenila.

