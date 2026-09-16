Vučić nakon presude Thaciju spomenuo i Antu Gotovinu. Kuka kako su Srbi uvijek zločinci

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u srijedu da prvostupanjskom presudom čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova nisu obuhvaćeni zločini protiv čovječnosti i brojni drugi zločini protiv Srba, a komentare iz međunarodne zajednice i regije nazvao je licemjernima, ustvrdivši da godinama imaju isti narativ protiv Srba.

U posebnom obraćanju javnosti u povodu presude Specijalnog suda za Kosovo u Hagu čelnicima Oslobodilačke vojske Kosova, Vučić je rekao da je ona donesena pred mehanizmom koji je prije 11 godina stvoren pod pritiskom međunarodne zajednice, "da bi izbjegli stvaranje ad hoc tribunala, kakav je bio formiran tobože za prostor bivše Jugoslavije", ustvrdivši da je "u stvari bio formiran protiv Srba i srpskog naroda".

Navodeći da sud "nije proglasio OVK za zločinačku organizaciju", uz ocjenu i da se sud "nije bavio ciljem OVK-a da se izbori za nezavisno Kosovo", Vučić je istaknuo i da nisu obuhvaćeni mnogi zločini prema Srbima, uključujući i brojna ubojstva, otmice i nestanke i poslije prestanka ratnih sukoba.

On smatra i da sudsko vijeće "nije utvrdilo van razumne sumnje postojanja široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo".

"Ovo je važno zato što nisu željeli kao sud tzv. Kosova da uruše kredibilitet UČK-a ili tzv. OVK-a i nisu željeli ulaziti u suštinu stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova od Republike Srbije i SR Jugoslavije u to vrijeme", naveo je Vučić.

Srpski predsjednik rekao je i da današnje presude "pokazuju veliko licemjerstvo", ocijenivši da će "bez obzira na pravomoćne ili nepravomoćne presude Srbi uvijek biti zločinci, a svi drugi oslobodioci, heroji i junaci".

Vučić nije isključio mogućnost preinačenja presude Hashimu Thaciju i njegovim suradnicima, podsjetivši da je takvih slučajeva bilo i za presude pojedinim osuđenima iz Hrvatske i BiH.

- Mi smo, naravno, na samom Haškom sudu, ne bi da pravim usporedbe s ovim, imali već presude gdje Gotovina dobije 24 godine, ako se ne varam, a onda dođe do preinake presude i ona bude ne samo umanjena za vrijeme provedeno u pritvoru, već bude oslobađajuća presuda, da ne bi ostao slučajno ni trag na tome da su Hrvati činili zločine, već se zna da su samo Srbi morali biti odgovorni - kazao je Vučić, piše Kurir.

Dodao je da "srpski narod nema razloga ni da se raduje ni da tuguje" niti da "s bilo kakvom euforijom" prihvaća presudu.

"Trebamo strpljivo čekati i dobro razumjeti poruke koje su stigle danas", rekao je Vučić.

Dodao je da je današnji dan "dobro pokazao šta nam misle mnogi u okruženju, šta misle o srpskim žrtvama, šta misle o našem narodu, koliko ih suštinski ne zanimaju srpske žrtve, koliko ih nikada nisu zanimale, jer povijesno one ne smiju postojati".

On je istaknuo da će Srbija nastaviti njegovati kulturu sjećanja na žrtve i da ostaje opredijeljena za mir, stabilnost i dijalog sa svima koji ga žele.