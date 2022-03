'Vučić negativne odluke prema Rusiji može pravdati pritiscima i teškoj situaciji u kojoj je Srbija'

Politolog i novinar Nikola Burazer javio se putem videopoziva u studio 24sata, a govorio je o podijeljenosti Srbije (za Putina i protiv rata u Ukrajini), prosvjedima koji su bili ovih dana, predsjedniku Vučiću, ali i dobrim odnosima Srbije s Rusijom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nema iznenađenja zbog podijeljenosti, Srbija ima podijeljeno društvo. Kao da postoji neka potreba da se ljudi podijele. Šokantna je ta podrška Rusiji u petak, kada Rusija vrši invaziju na neku drugu državu. To je samim time dovelo do velike pažnje svjetskih medija, ali to nije nimalo iznenađujuće. Kada govorimo o odnosu Srbije i Rusije, vidimo jake veze i pozitivne emocije. Istraživanja pokazuju da, ako se ne varam, 86% građana Srbije smatra Rusiju savezničkom zemljom, dok samo 3% misli da Rusija to nije - ispričao je Burazer.

Dodao je i da političke stranke imaju tu potrebu pokazati da su bliske s Rusijom.

- Vlada vodi više prozapadnu nego prorusku politiku, jer bolji su odnosi s NATO-om nego s Rusijom, ako pogledamo realne parametre. Ali birači više nagrađuju dobre veze s Rusijom, vole je više od Europske Unije i zapadnih zemalja. Samim time vlasti u Srbiji, koji kontroliraju dobar dio medija, imaju potrebu prikazati sebe kao prijatelje s Putinom, Rusijom, da se odnosi održavaju - pojašnjava Nikola. Rekao je da 50 posto građana Srbije želi da Srbija uđe u Europsku Uniju, a kad bi se raspisao referendum i kad bi bile kampanje oko tog pitanje, vjeruje da bi postotak bio još i veći.

Smatra da se Aleksandar Vučić našao u nezavidnom položaju, htio je biti neutralan, a cijela Europa je stala iza Ukrajine i osudila Rusiju.

- Ali, ako gledamo situaciju u Srbiji, kakav je odnos građana Srbije prema Rusiji, ovakav jedan razvoj situacije odgovara Vučiću jer se radi o potencijalno globalnom sukobu, u kojem Srbija vodi neutralnu politiku i spašava što se spasiti može. Te poruke se mogu tumačiti i u tom svjetlu, kao pokušaj Vučića da negativne odluke prema Rusiji opravda pritiscima i teškoj situaciji u kojoj Srbija ne može pomoći - zaključuje. Smatra i kako je Vučićevo obraćanje javnosti vezano uz hranu u skladištima imalo za cilj podignuti tenzije u društvu.

- Ne mislim da je bio cilj smiriti ljude već podignuti paniku. Jer da mu je bio cilj umiriti ljude, ne bi se govorilo o tome da država kupuje brašno i ulje. Nisam vidio u drugoj državi da se čelni ljudi javljaju narodu u udarnom terminu i objašnjavaju koliko čega je kupljeno. Poruka koja se šalje je: 'Brinite!'. Ako država kupuje grah, kupit ću ga i ja, očito s time postoji neki problem - poručio je.