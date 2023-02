Vučić: Plan EU-a za Kosovo je neformalni dokument. Predaja nije opcija, treba sačuvati mir

Predaja nije opcija, naša politika bit će da po svaku cijenu sačuvamo mir i stabilnost, da se suzdržimo i ne odgovaramo na provokacije osim ako životi i imovina ljudi ne budu bili ugroženi, rekao je zastupnicima u četvrtak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić predstavivši plan EU-a za Kosovo kao "non paper".

On je, na posebnoj sjednici Skupštine Srbije o Kosovu, na kojoj se očekivalo da zastupnike upozna s francusko-njemačkim planom za Kosovo, rekao da će ukazati na "sve najlošije točke" te inicijative, ali da ne smije iznijeti cijeli plan, već samo ono što je "najgore za Srbiju".

Vučić je danima prije sjednice pozivao na "nacionalno jedinstvo".

Prijedlog EU-a, koji podržavaju Njemačka, Francuska, Italija i SAD, Beogradu i Prištini predstavljen je u rujnu i prosincu prošle godine, a predviđa poštivanje teritorijalnog integriteta, nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu. Beograd inzistira na tome da je formiranje Zajednice srpskih općina na Kosovu ključna točka za nastavak daljnjeg dijaloga o konačnom rješenju.

Vučić je poslije nedavnog sastanka s izaslanicima SAD-a i EU-a izjavio da je Srbija "spremna prihvatiti koncept europskog plana" i raditi na primjeni predloženog sporazuma o dijalogu s Kosovom, a potom je bio izložen pritisku da plan predstavi parlamentu, što ni danas nije u cijelosti učinio, ustvrdivši da je riječ o dokumentu koji ima status "non paper".

Vučić: Beograd ne može spriječiti prijem Kosova u VE i NATO

U samom planu najteže stvari za nas su da se "Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji", rekao je Vučić, naglasivši kako Beograd "ne može spriječiti prijem Kosova u Vijeće Europe i NATO".

"Protivili se ne protivili, u Vijeću Europe u trenutku kad oni odluče imat će većinu, protivili se ne protivili - imat će većinu za NATO. Protivili se ne protivili za EU - to je njihova odluka", rekao je Vučić.

On je ocijenio da je za Srbiju sporna odredba prijedloga u kojoj se navodi kako će se "obje strane voditi ciljevima i načelima predočenim u Povelji UN-a, naročito onim koje se odnose na suverenu jednakost svih država i na poštovanje njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, smatrajući Kosovo nezavisnom državom".

Na kritike oporbe kako im plan o kojem se raspravlja nije dostupan, Vučić ih je pozvao u svoj ured u ponedjeljak da im pokaže francusko-njemački prijedlog, inzistirajući da je to neformalni dokument, "non papar", te da ga se zato ne smije objavljivati "jer je to pravilo u diplomaciji".

Vučić je ustvrdio da pitanja o Kosovu traju više od šest stoljeća i da nema pravih odgovora, te da se ne zna "je li mit postao stvarnost, ili stvarnost stvorila mit", kao što se ne zna "gdje je izlaz".

Promijenjene geopolitičke okolnosti

On je podsjetio da se nacionalna struktura na Kosovu promijenila i da je danas na tom području oko 26 posto Srba, ali i da su se promijenile i geopolitičke okolnosti "politički momentum i politički okvir" u kojima se danas govori o planu za Kosovu.

"Danas svjedočimo nekoj vrsti trećeg svjetskog rata" rekao je Vučić i ocijenio da će taj sukob "biti obimniji, širi i teži nego što je danas".

Važnije od svega je da se razumiju okolnosti, povijesni trenutak i vremenski okvir u kojem se ovo događa, rekao je Vučić stavljajući Kosovo u širi geopolitički kontekst odnosa na međunarodnoj sceni, uključujući u rusko-ukrajinski sukob.

Uoči sjednice dio oporbe iz nacionalno-konzervativnog korpusa naglasio je da neće podržati plan jer predstavlja "izdaju" i "odricanje dijela svog teritorija".

Jedan od prijedloga je i da se rasprava o Kosovu Iz Bruxellesa, koji sada moderira dijalog Beograda i Prištine, preseli u New York, u Ujedinjene narode, te da se vrati u okvire Rezolucije 1244 VS UN-a, kojom se ne isključuje teritorijalni integritet Srbije na Kosovu.

Predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić rekao je, uoči počeka rasprave, da će sjednica trajati "koliko treba", pa nije isključeno da bi parlament mogao zasjedati do kasno navečer, a moguće i u petak.

Najčitaniji članci