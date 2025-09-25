Vučić: 'Amerika uvodi sankcije Naftnoj industriji Srbije. Čeka nas jako teško vrijeme i zima'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je u New Yorku da će američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) stupiti na snagu 1. listopada. Prema njegovim riječima, zaliha nafte neće nedostajati u narednom razdoblju, no kompanija će se suočiti s ozbiljnim problemima u isplatama plaća i poslovnim transakcijama jer, kako je naglasio, "nijedna banka neće htjeti surađivati s kompanijom koja je pod američkim sankcijama".

Vučić je ocijenio da je Srbija u ovom slučaju "kolateralna šteta odnosa Amerikanaca, Zapada i Rusa". Podsjetio je kako je država, unatoč korektnom odnosu i prema Moskvi i prema Washingtonu, suočena s posljedicama ruskog vlasništva u NIS-u.

- Platit ćemo visoku cijenu zato što su Rusi većinski vlasnik NIS-a. Trudit ćemo se da građani imaju toplu zimu i da ne brinu za opskrbu gorivom, ali sve ostalo bit će mnogo teže - poručio je srpski predsjednik.

Dodao je kako se njegova vlada trudi pronaći rješenja, no priznaje da u ovom trenutku "ne vidi izlaz". Američka strana, kazao je, inzistira na sankcijama unatoč prijedlozima odgode, dok ruska strana odbija ponuđena rješenja.

- Što da radim, da prijetim Rusima, Amerikancima? Mi smo mali, nema smisla, a moram narodu osigurati naftu – izjavio je Vučić, uz opasku da Srbiju čekaju "teško vrijeme i teška zima".

Oglasio se i Janaf

Moguće sankcije prema NIS-u imaju izravan odjek i u Hrvatskoj. U tom bi slučaju bila prekinuta opskrba NIS-a preko Jadranskog naftovoda (JANAF), što bi značilo gubitak značajnog dijela prihoda za tu hrvatsku tvrtku.

Iz JANAF-a su priopćili da je društvo ishodilo licencu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte s NIS-om do 1. listopada 2025. godine. Najavili su da će se, uz podršku Vlade RH i putem američkog odvjetnika, obratiti Uredu za kontrolu strane imovine (OFAC) kako bi zatražili produženje licence i nakon tog datuma.

- JANAF d.d. je ishodio licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d., do 1. listopada 2025. godine te će se narednih dana, putem svojeg američkog odvjetnika uz podršku Vlade Republike Hrvatske, obratiti OFAC-u za produženje iste. Ključno za produženje nakon 1. listopada 2025. bit će aktivnosti društva NIS a.d. prema američkim vlastima - poručili su iz Janafa.

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar ranije je upozorio kako bi gubitak posla s NIS-om značio i znatne financijske posljedice za Janaf, ali i povećane troškove vezane uz skladištenje nafte koja se ne bi mogla transportirati.