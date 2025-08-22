Vučić pozvao prosvjednike na dijalog, brzo mu stigao odgovor

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je u petak protuvladine prosvjednike na dijalog, nakon više od devet mjeseci demonstracija koje su uzdrmale njegovu vlast.

U televizijskom obraćanju iz svog ureda u Beogradu, Vučić je rekao da je spreman razgovarati s predstavnicima studenata i drugih protuvladinih prosvjednika, uključujući i televizijske debate.

"Predlažem raspravu i debatu na svim našim televizijama, na svim internetskim portalima s legitimnom predstavnicima, tj. onima koje oni izaberu", rekao je Vučić.

Predstavnici studenata rekli su da će raspravljati s Vučićem samo tijekom izborne kampanje.

Prosvjede diljem zemlje izazvala je smrt 16 ljudi u padu nadstrešnice na obnovljenom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu u studenom prošle godine.

Demonstranti za nesreću krive korupciju i traže prijevremene izbore u nadi da će Vučić i njegova stranka otići s vlasti.

Također optužuju vlasti da koristi nasilje protiv političkih supatnika i da ograničava medijske slobode. Vlada odbacuje sve optužbe.