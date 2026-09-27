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SRBIJA PRED IZBORIMA

Vučić prije ostavke najavio pomilovanja nekih ljudi: 'Mnogi će se iznenaditi'

Piše 24sata,
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Vučić prije ostavke najavio pomilovanja nekih ljudi: 'Mnogi će se iznenaditi'
Foto: Djordje Kojadinovic
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da još radi na odlukama o pomilovanju i aboliciji za dio ljudi povezanih s događajima u zemlji tijekom posljednjih godinu i pol. Prihvatio je i televizijsku debatu sa studentskom listo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će donijeti odluke o pomilovanju i aboliciji dijela ljudi povezanih s događajima koji su obilježili Srbiju tijekom proteklih godinu i pol. Izjavu je dao uoči večeri za koju je ranije najavio podnošenje ostavke. Kako prenosi Nova.rs, Vučić je za Radio-televiziju Srbije rekao da još radi na odlukama i da će se one odnositi na ljude "s obje strane".

- Mislim na dio ljudi koji su sudjelovali u svemu onome što se zbivalo u zemlji u posljednjih godinu i pol dana, s obje strane. Mnogi će se iznenaditi pomilovanjima i abolicijom - rekao je Vučić. 

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Dodao je da će za osobe koje već imaju presudu vrijediti jedna vrsta odluke, dok će se na one bez presude odnositi druga.

- Smatram da će i to pridonijeti mirnijem životu i boljem razumijevanju svih - poručio je.

Vučić je također rekao da prihvaća debatu s kandidatima studentske liste. Dodao je da je spreman razgovarati i s osobom koja bude prva na toj listi, ali je istodobno ustvrdio da bi studentski kandidati u svakoj takvoj debati izgubili.

- Ako ja nisam u stanju i ako nisam spreman odgovoriti na vaša pitanja nakon toliko godina i svakoga dana 15 ili 16 sati angažmana, onda se ne trebam baviti ovim poslom - rekao je.

Dodao je da su kandidati studentske liste, prema njegovu mišljenju, "stara i dobro poznata lica" te ljudi koji nisu imali uspjeha u poslovima kojima su se bavili. Vučić je kazao i da bi, u slučaju pobjede na izvanrednim parlamentarnim izborima 25. listopada, razmotrio i pojedine prijedloge oporbenih kandidata o reformama u zemlji.

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