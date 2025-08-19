To se ozbiljno dogovara, jer se Vučić više neće moći kandidirati, jer mu ističe drugi mandat, tvrde iz srpske opozicije...
Vučić priprema Dodika da ga naslijedi kao predsjednika Srbije?! 'Ozbiljno se dogovara'
Srpski političar iz redova Stranke slobode i prava (SSP) Borko Stefanović kazao je kako se u Srbiji razmatra opcija da Milorad Dodik, koji odlukom suda BiH-a više nije predsjednik Republike Srpske, bude kandidat za predsjednika Srbije na idućim izborima i na toj poziciji, naravno u slučaju pobjede, zamijeni Aleksandra Vučića!
- To se ozbiljno dogovara, jer se Vučić više neće moći kandidirati, jer mu ističe drugi mandat - tvrde iz stranke SSP u priopćenju, javlja Nova.rs.
- Vučić hoće biti premijer, vratiti se na mjesto predsjednika Vlade, a priprema Dodika, koji ima srpsko državljanstvo... - kazao je Stefanović, koji je u opoziciju Vučiću...
Stefanović se osvrnuo i na brutalnu policijsku represiju kojom Vučić gasi građanske prosvjede. Smatra da će se pojačati represija vlasti..
- Ovo je sve uvod u jednu pojačanu represiju odlazećeg režima koji je uništio Srbiju skoro u potpunosti i najgora je vlast u povijesti Srbije - kaže Stefanović.
