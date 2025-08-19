Obavijesti

News

Komentari 14
'VUČIĆ HOĆE BITI PREMIJER'

Vučić priprema Dodika da ga naslijedi kao predsjednika Srbije?! 'Ozbiljno se dogovara'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Vučić priprema Dodika da ga naslijedi kao predsjednika Srbije?! 'Ozbiljno se dogovara'
Foto: Dejan Rakita/Pixsell

To se ozbiljno dogovara, jer se Vučić više neće moći kandidirati, jer mu ističe drugi mandat, tvrde iz srpske opozicije...

Srpski političar iz redova Stranke slobode i prava (SSP) Borko Stefanović kazao je kako se u Srbiji razmatra opcija da Milorad Dodik, koji odlukom suda BiH-a više nije predsjednik Republike Srpske, bude kandidat za predsjednika Srbije na idućim izborima i na toj poziciji, naravno u slučaju pobjede, zamijeni Aleksandra Vučića!

POGLEDAJTE GALERIJU: Prosvjedi po Srbiji

Beograd: Novi prosvjed na beogradskim ulicama, okupljeni su bacali kamenje i pirotehnička sredstva Beograd: Novi prosvjed na beogradskim ulicama, okupljeni su bacali kamenje i pirotehnička sredstva Beograd: Novi prosvjed na beogradskim ulicama, okupljeni su bacali kamenje i pirotehnička sredstva
30
Foto: Milos Tesic

- To se ozbiljno dogovara, jer se Vučić više neće moći kandidirati, jer mu ističe drugi mandat - tvrde iz stranke SSP u priopćenju, javlja Nova.rs.

DRAMA U ČETIRI ČINA Vučić vidi razbijeno staklo. Vučić iz nekog razloga dira razbijeno staklo. Ono pada. Aca posječen
Vučić vidi razbijeno staklo. Vučić iz nekog razloga dira razbijeno staklo. Ono pada. Aca posječen

- Vučić hoće biti premijer, vratiti se na mjesto predsjednika Vlade, a priprema Dodika, koji ima srpsko državljanstvo... - kazao je Stefanović, koji je u opoziciju Vučiću...

Beograd: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Vili Mir
Foto: F.S.

Stefanović se osvrnuo i na brutalnu policijsku represiju kojom Vučić gasi građanske prosvjede. Smatra da će se pojačati represija vlasti..

UHIĆEN U BEOGRADU Odvjetnik iz Srbije za 24sata: 'Žalit ćemo se na odluku suda vezano za uhićenog Hrvata'
Odvjetnik iz Srbije za 24sata: 'Žalit ćemo se na odluku suda vezano za uhićenog Hrvata'

- Ovo je sve uvod u jednu pojačanu represiju odlazećeg režima koji je uništio Srbiju skoro u potpunosti i najgora je vlast u povijesti Srbije - kaže Stefanović.

NOVE PRIJETNJE VIDEO Vučić bijesan: 'Gonit ćemo prosvjednike brže i jače...'
VIDEO Vučić bijesan: 'Gonit ćemo prosvjednike brže i jače...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
TVRDE I DA JE SINJ BIO DIO 'KRAJINE'...

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva, tvrdi BBC...
Zelenski nakon razgovora u Bijeloj kući: 'Korak smo bliže sigurnosnim jamstvima...'
IZ MINUTE U MINUTU

Zelenski nakon razgovora u Bijeloj kući: 'Korak smo bliže sigurnosnim jamstvima...'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
PROSVJED NA OTOČIĆU

Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'

Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025