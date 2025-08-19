Vučić priprema Dodika da ga naslijedi kao predsjednika Srbije?! 'Ozbiljno se dogovara'

Srpski političar iz redova Stranke slobode i prava (SSP) Borko Stefanović kazao je kako se u Srbiji razmatra opcija da Milorad Dodik, koji odlukom suda BiH-a više nije predsjednik Republike Srpske, bude kandidat za predsjednika Srbije na idućim izborima i na toj poziciji, naravno u slučaju pobjede, zamijeni Aleksandra Vučića!

- To se ozbiljno dogovara, jer se Vučić više neće moći kandidirati, jer mu ističe drugi mandat - tvrde iz stranke SSP u priopćenju, javlja Nova.rs.

- Vučić hoće biti premijer, vratiti se na mjesto predsjednika Vlade, a priprema Dodika, koji ima srpsko državljanstvo... - kazao je Stefanović, koji je u opoziciju Vučiću...

Foto: F.S.

Stefanović se osvrnuo i na brutalnu policijsku represiju kojom Vučić gasi građanske prosvjede. Smatra da će se pojačati represija vlasti..

- Ovo je sve uvod u jednu pojačanu represiju odlazećeg režima koji je uništio Srbiju skoro u potpunosti i najgora je vlast u povijesti Srbije - kaže Stefanović.