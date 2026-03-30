Vučić proglasio pobjedu i u Kuli: 'Jedva smo izbjegli veliko zlo'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je preliminarne rezultate lokalnih izbora, ustvrdivši da je lista koju predvodi odnijela pobjedu u svih deset općina. Na početku obraćanja osvrnuo se i na napetu atmosferu tijekom izbornog dana. - Jedva smo danas izbjegli veliko zlo. Neki su potezali pištolje, upadali u call centre - rekao je Vučić, dodajući da je temelj demokracije pozivanje birača na izlazak. Prema iznesenim podacima, u Aranđelovcu njegova lista osvojila je gotovo 53 posto glasova, dok je studentska lista dobila 44,9 posto. Sličan odnos snaga bio je i u Bajinoj Bašti, gdje je osvojio 53,49 posto, nasuprot 41,35 posto koliko je dobila oporbena koalicija.

Neizvjesnost se, kako je naveo, posebno osjećala u Boru, no i tamo tvrdi da je prednost nedostižna – 49,22 posto za vladajuće naspram 40,3 posto za studente.

Najuvjerljiviji rezultat zabilježen je u Kladovu, gdje je lista s njegovim imenom osvojila čak 71,99 posto. Ipak, najnapetija borba vodila se u Kuli. Tamo je razlika bila minimalna – 50,52 posto prema 48 posto za listu Glas mladih.

Vučić je naveo da je pobjedu odnio i u Knjaževcu s 57,11 posto, dok su dvije oporbene liste osvojile 8,9 i 32,9 posto.

Visoku podršku ostvario je i u Lučanima (63,78 posto), Majdanpeku (65,64 posto) te Sevojnu (51,48 posto). Posebno je istaknuo rezultat u Smederevskoj Palanci, općini s najvećim brojem birača među ovima, gdje je njegova lista dobila 58 posto, dok su studenti osvojili 29,22 posto.