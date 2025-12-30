Obavijesti

Vučić u 2026. najavio milijarde za vojsku i veće plaće: 'Nitko neće ni pomisliti napasti Srbiju'

Piše HINA,
Vučić u 2026. najavio milijarde za vojsku i veće plaće: 'Nitko neće ni pomisliti napasti Srbiju'
Srbijanski predsjednik u godišnjem obraćanju poručio da su ciljevi mir, stabilnost i najbolja ekonomska godina u povijesti zemlje, uz nova ulaganja i infrastrukturne projekte

Za 2026. imamo dva cilja - mir i stabilnost i da to bude najbolja ekonomska godina u povijesti Srbije, izjavio je u utorak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i najavio ulaganja u vojsku "u milijardama", ustrajnost u politici vojne neutralnosti, očuvanje mira u regiji, povećanje plaća i mirovina, nove infrastrukturne projekte.

"Prvi cilj je mir i stabilnost, a drugi je da bude najbolja godina u povijesti Srbije vezana za ekonomiju", rekao je Vučić u godišnjem obraćanju koje su izravno prenosile televizije s nacionalnim opsegom.

Referirajući se na tisuće protuvladinih prosvjeda tijekom 2025. godine, istaknuo je kako je "ponosan" da su, unatoč brojnim okupljanjima koja je nazvao "protuzakonitim", sačuvani mir i stabilnost i da je sve prošlo "bez mrtvih".

Vučić se požalio na "značajan utjecaj" kriminalnih skupina iz Crne Gore i s teritorija Kosova, te Bosne i Hercegovine, Hrvatske i drugih dijelova i bivše Jugoslavije, ali i iz regije jugoistočne Europe.

Ustvrdio je da Srbija ima "najmanju stopu kriminaliteta" u svojoj povijesti - 64.072 registrirana kaznena djela u 2025. - "najmanje za proteklih 25 godina". Vučić najavio je da će policija, posebice njezine posebne postrojbe, "biti neusporedivo bolje opremljene", te da se očekuje i dodatno povećanje zarada za pripadnike policije i vojske.

Dodao je da država, uz vlastitu vojni industriju, kupuje sve za vojsku i naoružanje sa svih strana svijeta spomenuvši Francusku, Izrael, Kinu, Rusiju...

Prije dva dana potpisani su "veliki ugovori, u milijardama eura, a ne u milijunima eura", o čemu će, kako je rekao, "kada bude prilika" i kada se to bude smatralo "neophodnim", obavijestiti javnost.

"Mogu vam danas reći da svako prije nego što pomisli da napadne Srbiju mnogo, mnogo puta, a ne dva puta, razmislit će o tome. Naša vojska je danas mnogo, mnogo snažnija nego što je ikada bila", istaknuo je Vučić.

Srbijanski predsjednik pohvalio se bogatom diplomatskom aktivnošću - s po 34 susreta s premijerima i sa šefovima međunarodnih organizacija i EU-a, sa ministrima ili predsjednicima parlamenata 31, 26 telefonskih razgovora sa šefovima država i vlada 26, pobrojivši da je bilo ukupno 188 tih "najvažnijih" kontakata.

Vučić je istodobno ocijenio da po Srbiju "energetska situacija nije lagodna" i da od američkog Ministarstva financija i State Departmenta "očekuje operativnu licencu za Naftnu industriju Srbije (NIS)", koja je od listopada pod sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva u toj kompaniji.

"Vjerujem i nadam se u tu odluku, ali nisam siguran do kraja", rekao je Vučić, istaknuvši da naftovodom iz Hrvatske ""83 dana nije stigla kap nafte" za rafineriju u Pančevu i da se sad troši pričuva koja je "s mukom" prikupljana.

Najavljujući brojne infrastrukturne projekte - među ostalim gradnju 936 kilometara auto-cesta i brzih cesta, Vučić je obećao i dodatna povećanja plaća i mirovina. Mirovine će, sa sadašnjeg prosjeka od oko 430 eura "porasti znatno više od pet posto", dok bi plaće od 945 u listopadu trebale dosegnuti više od 1.000 eura do kraja godine. Vučić je istaknuo uvjerenje da će kraj 2027. Srbija dočekati s prosječnom plaćom od 1.400 eura.

"Završit ću svoja dva mandata u miru i stabilnosti i u narednih 50 godina nijedan predsjednik neće dobiti toliko glasova u prvom krugu", rekao je Vučić, kojemu drugi petogodišnji predsjednički mandat istječe u svibnju 2027. godine i, po Ustavu Srbije, više se ne može kandidirati za tu dužnost.

