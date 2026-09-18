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NOVA INCIJATIVA

Vučić u Ukrajini. Zelenski pokrenuo 'Karpatsku osmorku'

Piše HINA,
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Vučić u Ukrajini. Zelenski pokrenuo 'Karpatsku osmorku'
Foto: Ukrainian Presidential Press Ser
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Nova grupacija okuplja Rumunjsku, Srbiju, Poljsku, Slovačku, Češku, Austriju, Mađarsku i Europsku uniju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je na sastanku na vrhu u Ukrajini u petak pokrenuo novu regionalnu inicijativu koja okuplja osam država srednje i istočne Europe kroz koje prolazi Karpati, a cilj joj je promicati trgovinsku i sigurnosnu suradnju.

Na sastanku je bio i Aleksandar Vučić.

Na sastanku u zapadnoj Ukrajini, Zelenskij je zahvalio regionalnim saveznicima što su zadržali trgovinske i prometne veze otvorenima nakon ruske invazije 2022.

Nova grupacija okuplja Rumunjsku, Srbiju, Poljsku, Slovačku, Češku, Austriju, Mađarsku i Europsku uniju.

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Poljski premijer Donald Tusk, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i rumunjski predsjednik Nicusor Dan prisustvovali su inauguracijskom događaju za koji se očekuje da će trajati do nedjelje.

"Ovo predstavlja početak pokreta koji bi naše zemlje trebao još više približiti i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju na razini EU-a", rekao je Zelenskij na komunikacijskoj platformi Telegram, ističući proširenje energetske i logističke suradnje, prekograničnu trgovinu i sigurnost.

"Naravno, sigurnosna pitanja su prioritet sada i u narednim godinama", poručio je Zelenskij u svom govoru.

Očekuje se da će forum posjetiti oko 550 predstavnika poduzeća, a da će biti potpisani investicijski i trgovinski sporazumu u vrijednosti od milijardu eura, kazao je Zelenskij.

"To je dobar početak: energetika, logistika, infrastruktura i međusektorski sporazumi", rekao je u govoru koji je prenosila ukrajinska televizija.

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