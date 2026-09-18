Nova grupacija okuplja Rumunjsku, Srbiju, Poljsku, Slovačku, Češku, Austriju, Mađarsku i Europsku uniju
Vučić u Ukrajini. Zelenski pokrenuo 'Karpatsku osmorku'
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je na sastanku na vrhu u Ukrajini u petak pokrenuo novu regionalnu inicijativu koja okuplja osam država srednje i istočne Europe kroz koje prolazi Karpati, a cilj joj je promicati trgovinsku i sigurnosnu suradnju.
Na sastanku je bio i Aleksandar Vučić.
Na sastanku u zapadnoj Ukrajini, Zelenskij je zahvalio regionalnim saveznicima što su zadržali trgovinske i prometne veze otvorenima nakon ruske invazije 2022.
Nova grupacija okuplja Rumunjsku, Srbiju, Poljsku, Slovačku, Češku, Austriju, Mađarsku i Europsku uniju.
Poljski premijer Donald Tusk, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i rumunjski predsjednik Nicusor Dan prisustvovali su inauguracijskom događaju za koji se očekuje da će trajati do nedjelje.
"Ovo predstavlja početak pokreta koji bi naše zemlje trebao još više približiti i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju na razini EU-a", rekao je Zelenskij na komunikacijskoj platformi Telegram, ističući proširenje energetske i logističke suradnje, prekograničnu trgovinu i sigurnost.
"Naravno, sigurnosna pitanja su prioritet sada i u narednim godinama", poručio je Zelenskij u svom govoru.
Očekuje se da će forum posjetiti oko 550 predstavnika poduzeća, a da će biti potpisani investicijski i trgovinski sporazumu u vrijednosti od milijardu eura, kazao je Zelenskij.
"To je dobar početak: energetika, logistika, infrastruktura i međusektorski sporazumi", rekao je u govoru koji je prenosila ukrajinska televizija.
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