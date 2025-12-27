Obavijesti

STIŽE BOŽIĆNO SELO

Vučić uklanjanja Ćacilend: Država je obranjena!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: M.M.

Vučić najavio uklanjanje šatora iz Ćacilenda i postavljanje božićnog sela ispred Skupštine! Promet se vraća, ali dio šatora ostaje u Pionirskom parku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u nedjelju, 28. prosinca, u večernjim satima započeti uklanjanje šatora iz šatorskog naselja Ćacilend, koje se nalazi na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu. Na toj će lokaciji potom biti postavljeno Božićno, odnosno novogodišnje selo, koje će građanima omogućiti uživanje u predblagdanskom ugođaju.

- Ljudi iz kampa su me obavijestili da će sutra u večernjim satima početi uklanjati šatore. Napravit će se u naredna dva do četiri dana jedno lijepo Božićno i novogodišnje selo kako bi svi građani mogli uživati. Bit će uklonjene i ograde - rekao je Vučić novinarima.

Dodao je da će od 2. ili 3. siječnja dio prostora ispred Narodne skupštine biti otvoren za promet. 

NOVI ZAPLETI Političarka u RS objavila svoju diplomu, ali stvari su postale još čudnije. Pogledajte datum!
Političarka u RS objavila svoju diplomu, ali stvari su postale još čudnije. Pogledajte datum!

- Pionirski park bit će otvoren za saobraćaj. Država je obranjena, Srbija je pobijedila - poručio je predsjednik.

Ipak, ne planira se potpuno uklanjanje šatorskog naselja – manji dio šatora ostat će u Pionirskom parku još neko vrijeme. 

- Neće svi šatori biti uklonjeni, ostat će mali dio u Pionirskom parku gdje će oni još neko vrijeme ostati - rekao je Vučić.

Također je najavio da će sutra posjetiti Ćacilend kako bi pozdravio sudionike i zahvalio im na svemu što su učinili. 

- Doći ću sutra da ih pozdravim i zahvalim - izjavio je.

