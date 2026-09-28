Vučić više nije predsjednik. Ovlasti predao Ani Brnabić. Čestitao joj rođendan: 'Odo ja'

Aleksandar Vučić jutros je predao dužnost predsjednika Republike Srbije predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, kojoj je predao potrebnu dokumentaciju, među ostalim i evidenciju poklona.

– I ovo ti je najvažnije, ovo ti je pečat! – rekao je Vučić nakon čitanja zapisnika o primopredaji dužnosti. Dodao je da je predan i financijski izvještaj, piše Kurir.

Potom je Brnabić uručio buket, podsjetivši da joj je danas rođendan.

– Sretan ti rođendan i neka ti je sretno preuzimanje! – čestitao joj je Vučić.

Nakon toga je kratko dodao:

– Odo ja - rekao je. Vučić će se na nadolazećim parlamentarnim izborima (25.10.) kandidirati za premijera Srbije. Glavni odbor SNS-a početkom rujna službeno ga je odredio za nositelja liste i kandidata za predsjednika Vlade.

Vučić je najavio da će, nakon povlačenja s predsjedničke dužnosti, kao građanin sudjelovati u kampanji i tražiti potporu za povratak na čelo Vlade.