Vučić će se na nadolazećim parlamentarnim izborima (25.10.) kandidirati za premijera Srbije
Vučić više nije predsjednik. Ovlasti predao Ani Brnabić. Čestitao joj rođendan: 'Odo ja'
Aleksandar Vučić jutros je predao dužnost predsjednika Republike Srbije predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, kojoj je predao potrebnu dokumentaciju, među ostalim i evidenciju poklona.
– I ovo ti je najvažnije, ovo ti je pečat! – rekao je Vučić nakon čitanja zapisnika o primopredaji dužnosti. Dodao je da je predan i financijski izvještaj, piše Kurir.
Potom je Brnabić uručio buket, podsjetivši da joj je danas rođendan.
– Sretan ti rođendan i neka ti je sretno preuzimanje! – čestitao joj je Vučić.
Nakon toga je kratko dodao:
– Odo ja - rekao je. Vučić će se na nadolazećim parlamentarnim izborima (25.10.) kandidirati za premijera Srbije. Glavni odbor SNS-a početkom rujna službeno ga je odredio za nositelja liste i kandidata za predsjednika Vlade.
Vučić je najavio da će, nakon povlačenja s predsjedničke dužnosti, kao građanin sudjelovati u kampanji i tražiti potporu za povratak na čelo Vlade.
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