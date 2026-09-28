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IDE ZA PREMIJERA

Vučić više nije predsjednik. Ovlasti predao Ani Brnabić. Čestitao joj rođendan: 'Odo ja'

Piše Filip Sulimanec,
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Vučić više nije predsjednik. Ovlasti predao Ani Brnabić. Čestitao joj rođendan: 'Odo ja'
Foto: Antonio Ahel/ATAImages
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Vučić će se na nadolazećim parlamentarnim izborima (25.10.) kandidirati za premijera Srbije

Aleksandar Vučić jutros je predao dužnost predsjednika Republike Srbije predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, kojoj je predao potrebnu dokumentaciju, među ostalim i evidenciju poklona.

– I ovo ti je najvažnije, ovo ti je pečat! – rekao je Vučić nakon čitanja zapisnika o primopredaji dužnosti. Dodao je da je predan i financijski izvještaj, piše Kurir.

Potom je Brnabić uručio buket, podsjetivši da joj je danas rođendan.

– Sretan ti rođendan i neka ti je sretno preuzimanje! – čestitao joj je Vučić.

Nakon toga je kratko dodao:

– Odo ja - rekao je. Vučić će se na nadolazećim parlamentarnim izborima (25.10.) kandidirati za premijera Srbije. Glavni odbor SNS-a početkom rujna službeno ga je odredio za nositelja liste i kandidata za predsjednika Vlade.

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Vučić je najavio da će, nakon povlačenja s predsjedničke dužnosti, kao građanin sudjelovati u kampanji i tražiti potporu za povratak na čelo Vlade.

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