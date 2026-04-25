NEMIRI U SUSJEDSTVU

Vučić žestoko izvrijeđao Piculu: 'Poruke su mu kratke i glupe'

Oštar sukob potaknula je Piculina izjava u kojoj je režim srbijanskog predsjednika nazvao glavnim izvorom nestabilnostiu Srbiji i regiji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je niz teških uvreda na račun izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju Tonina Picule, nazvavši ga "lokalnim kretenom čije su poruke kratke i glupe". Žestoka reakcija uslijedila je nakon što je Picula ocijenio da je Vučićev režim glavni izvor nestabilnosti u regiji. Ipak, kasnije je izjavio da je njegovo nazivanje kretena usmjereno na jednog novinara.

Oštar sukob potaknula je Piculina izjava u kojoj je režim srbijanskog predsjednika nazvao glavnim izvorom nestabilnostiu Srbiji i regiji. Ustvrdio je da se situacija u zemlji pogoršava jer vlast pojačava represiju i postavlja lojalne kadrove u medije, vojsku i policiju.

Prema njegovim riječima, na djelu je "shizofrena situacija u kojoj Vučić traži novac od Europske unije dok je istovremeno demonizira". Picula je također pozvao Bruxelles da prekine s politikom popuštanja prema Vučiću, kojeg je svrstao u skupinu autokrata.

 ​- Bruxelles mora tome stati na kraj i promijeniti i narativ i politiku popuštanja prema Vučiću - naglasio je.

'Jedini cilj mu je srušiti Srbiju'

Vučić nije dugo čekao s odgovorom, odbacivši Piculine kritike kao zlonamjerne.

- Nisam razumio njegovu poruku. On govori često, a to je kratko i glupo. Oni misle da bi se mi njima trebali dodvoravati ne bi li promijenili jezik o Srbiji. Znate koliko me briga za to - poručio je Vučić.

Predsjednik Srbije potom je optužio Piculu da mu je "jedini cilj srušiti Srbiju" i da se zbog toga nema namjeru "ulizivati i dodvoravati" onima koji, kako tvrdi, mrze Srbiju. Osvrnuo se i na kritike o naoružavanju, upitavši jesu li problem srpske rakete, a nisu njemačke haubice i američki helikopteri u Hrvatskoj.

