Vučić na skupu: 'Pobijedit ću ih sve, uključujući i Plenkovića. Žele raskomadati Srbiju...'

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, danas nositelj liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ i kandidat za premijera, ponovno je optužio hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da želi smjenu vlasti u Beogradu. Vučić je to rekao na predizbornom skupu u Sremskoj Mitrovici, gdje je Plenkovića u istom kontekstu spomenuo s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, bivšim crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem, Radojem Zvicerom, kojeg srpske vlasti povezuju s kavačkim kriminalnim klanom, te Ilijom Srdanovićem, prvim kandidatom Studentske liste, piše Kurir.

„Albin Kurti želi smjenu vlasti u Srbiji. Želi je Plenković. Žele je Đukanović i Zvicer. Pa je li vam to dovoljno, narode? Razumijete li sada o čemu je ovdje riječ? Vidite li o čemu se ovdje radi? Okupili su se svi koji mrze Srbiju, koji bi htjeli raskomadati Srbiju, raščerečiti Srbiju“, rekao je Vučić.

Dodao je da će njegova lista na izborima „pobijediti sve zajedno“.

Vučić tvrdi da Plenković podržava Studentsku listu

Slične tvrdnje Vučić je iznio i ranije tijekom dana u Šimanovcima. Tada je rekao da Studentsku listu javno podržavaju Kurti, Plenković, Đukanović i Zvicer.

„Pogledajte tko ih podržava. Podržavaju ih osobno Albin Kurti, Nenad Rašić i Rada Trajković. Javno ih podržavaju. Podržava ih Plenković, hrvatski premijer. Podržavaju ih Milo Đukanović i Radoje Zvicer“, rekao je Vučić.

Pritom nije naveo konkretnu izjavu ili potez hrvatskog premijera na temelju kojeg tvrdi da Plenković podržava Studentsku listu.

Plenković je još u ožujku odbacio Vučićeve optužbe da Hrvatska ili hrvatske službe sudjeluju u pokušajima rušenja vlasti u Srbiji.

„Mi nemamo nikakav interes kao država baviti se unutarnjim pitanjima Srbije, a još manje biti nekakav lutkar iza scene koji povlači konce i organizira prosvjede“, rekao je tada Plenković.

U govoru spomenuo i Srdanovića

Vučić je u svom govoru posebno spomenuo Iliju Srdanovića, prvog kandidata Studentske liste.

Srdanović je u intervjuu za crnogorske Vijesti rekao da bi od odlaska Vučića s vlasti najveću korist imali građani Srbije, ali i da bi se promjena, prema njegovim riječima, osjetila u cijeloj regiji.

Srdanović je pritom odbacio tvrdnje medija bliskih Vučiću da je povezan s Milom Đukanovićem i bivšom šeficom crnogorskog pravosuđa Vesnom Medenicom.

„Nisam imao prilike upoznati ni gospođu Vesnu Medenicu niti gospodina Mila Đukanovića“, rekao je Srdanović.

Vučić je Srdanovića u svom govoru nazvao „trojanskim konjem“ te ga svrstao među protivnike protiv kojih će se njegova lista boriti na izborima.

„Borit ćemo se na izborima i pobijediti ih sve zajedno. I Kurtija, i Đukanovića, i Plenkovića, i Srdanovića i sve njih zajedno“, rekao je Vučić.

Vučić je govorio i o razdoblju nakon 2000. godine. Tvrdio je da su tadašnje vlasti u Beogradu promatrale gospodarsko propadanje Srbije, odvajanje Crne Gore i proglašenje neovisnosti Kosova.

Prema njegovim riječima, sve je to bilo dio „unaprijed dogovorenog plana za razaranje i rastakanje Srbije“.

Vučić više nije predsjednik Srbije

Vučić je 27. rujna podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije kako bi na prijevremenim parlamentarnim izborima mogao sudjelovati kao „običan građanin“. Predsjedničke ovlasti privremeno je preuzela predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

Prijevremeni parlamentarni izbori zakazani su za 25. listopada. Vučić je prvi na listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i kandidat tog bloka za premijera.

Glavni konkurent toj listi je Studentska lista, nastala nakon višemjesečnih studentskih prosvjeda koji su počeli nakon pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu.