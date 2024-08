Vučićevo kritiziranje Zapada je krinka kako da ostane na vrhu

Kralj drame Aleksandar Vučić ovih dana piše triler, ali se, premda vješt i iskusan, zapetljao. Danima uvjerava Srbiju kako mu sa zapada prijeti obojena revolucija, puč, svrgavanje, državni udar. To su mu javili Rusi. Istovremeno, Olaf Scholz dolazi u posjet Srbiji kako bi s njim – samo s njim, jer jedini on to može – potpisao Memorandum o suradnji, to jest o iskopavanju litija.

