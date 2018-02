Vučko nas promućko: Nije se ispričao, vodio je kampanju...

Većina ključnih aktera ovog vrućeg posjeta može biti zadovoljna. Srpski predsjednik nije se ispričao, uspješno je vodio kampanju za ožujske izbore u Beogradu (i svake druge) i rekao sve što je htio premda je već drugog dana posjeta ulovljen u laži.

Vučić je rekao da u Glini nikad nije govorio o Velikoj Srbiji, no odmah je objavljena snimka koja dokazuje suprotno. Njemu to ne smeta. Nastojao je stvoriti sliku hrabrog čovjeka koji smjelo ide u “lavlje ralje” . To mu je i uspjelo premda bi ga u Zagrebu, kako se čini, netko mogao pogoditi jedino teškom riječju. Kolinda Grabar Kitarović također može biti zadovoljna.

Foto: 24 sata Prema kriteriju koji je sama postavila - “neka se nađe barem jedan nestali i posjet ima smisla” - Vučićev dolazak je opravdan, jer je navodno donio tri dosjea o nestalima. Kolinda je pokazala da zna vući i poteze koji ne nailaze na pljesak na otvorenoj sceni. A Andrej Plenković višestruko je profitirao. Vučić mu je osigurao nekoliko dana dragocjene stanke u rješavanju zavrzlame s Martinom Dalić i Antom Ramljakom. A javnost je, preokupirana Vučićem, u drugi plan bacila milijunske naknade za legiju od 141 savjetnika, bivšu tvrtku Ante Ramljaka i strane konzultante. Plenković je prvi hrvatski premijer koji je “lupio šakom o stol” i zatražio ratnu odštetu od Srbije. Ako je ovo početak kraja verbalnog rata, dobitnici bi mogli biti hrvatski i srpski gospodarstvenici, kojima atmosfera verbalnog rata šteti. Gubitnici su prosvjednici iz šatora, koji su godinu dana protestirali protiv hrvatskog heroja i logoraša Freda Matića, a Vučića su pustili lišo. Glogoškog nije bilo nigdje, Ante Deur lijepio je pločice, a Josip Klemm podržao razgovore s Vučićem, opisujući sukob premijera i predsjednice kao djetinjast. Ovaj je posjet doista pokazao duboke raspukline u hrvatskom vrhu. Hrvatska, očito, ima dvije vanjske politike, a pitanje je ima li ijednu unutarnju.

Nekako se čini da bi država ovako išla i s automatskim pilotom. Iz suptilnih ali jasnih poruka u utorak se moglo iščitati da HDZ predsjednici okreće leđa. Plenković i Gordan Jandroković blagonaklono su gledali na prosvjede, dok je prosvjednike, među kojima je bio i HDZ-ovac Josip Đakić, predsjednica nazvala marginalcima.

- Ti ljudi su jasno artikulirali stav o čelniku susjedne zemlje zbog prošlosti. Bilo je toga i pri drugim posjetima - rekao je Plenković. Jandroković je poručio da njemu prosvjedi ne smetaju, a da treba otvoriti dijalog. Indikativno je da je u Saboru predsjednicu od HDZ-ovih zastupnika branio jedino Miro Kovač, koji kotira kao stalna tiha unutarstranačka oporba Andreju Plenkoviću. Svi ostali su šutjeli. Jedino je čelnik Hvidre Josip Đakić još jednom poručio da će razmisliti o potpori predsjednici na izborima “jer su uložili previše znoja za nju da bi bili proglašeni marginalcima”. Nema sumnje da bi HDZ-ovi zastupnici u Saboru, da su htjeli stati iza predsjednice, puno jače i žešće odgovorili Bojanu Glavaševiću (SDP) i Miri Bulju (Most) na prozivke da je Hrvatska ponižena Vučićevim dolaskom.