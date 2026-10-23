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Vučković prozvala oporbu zbog ilegalnog otpada u Ježdovcu: 'Zašto šute o tome?'

Piše HINA,
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Vučković prozvala oporbu zbog ilegalnog otpada u Ježdovcu: 'Zašto šute o tome?'
Zagreb: Konferencija za medije ministrice zaštite okoliša Marije Vučković | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Ni uz 'gudronske jame' niti uz Ježdovec nećete vidjeti konferenciju za tisak ili snimanje videozapisa Benčić, Radojčić, Grmoje, T... Bez greške, možete znati tko je nadležan, napisala je Vučković

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković prozvala je u petak oporbu zbog izostanka njenih javnih istupa o ilegalnom odlaganju otpada u zagrebačkom Ježdovcu, istaknuvši da je za tu lokaciju, kao i za druge zone sanitarne zaštite, nadležan Grad Zagreb.

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- Posljednjih dana u javnom prostoru često se spominje lokacija onečišćena ilegalnim aktivnostima - Ježdovec u Zagrebu. Vidim da se govori o prebacivanju odgovornosti između različitih institucija. Nema prebacivanja odgovornosti - poručila je Vučković u objavi na Facebooku.

Ministrica je pritom ustvrdila da se zastupnici oporbe nisu javno oglašavali o Ježdovcu.

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- Ni uz 'gudronske jame' niti uz Ježdovec nećete vidjeti konferenciju za tisak ili snimanje videozapisa Benčić, Radojčić, Grmoje, Troskota, Zmajlovića, Hajdaša. Po tome, bez greške, možete znati tko je nadležan - napisala je Vučković.

Dodala je da je Ministarstvo zaštite okoliša 3. srpnja zatražilo podatke o Ježdovcu i drugim problematičnim lokacijama u Zagrebu te da će učiniti sve kako bi se zaštitio okoliš i javni interes građana Zagreba.

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