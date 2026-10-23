Vučković prozvala oporbu zbog ilegalnog otpada u Ježdovcu: 'Zašto šute o tome?'

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković prozvala je u petak oporbu zbog izostanka njenih javnih istupa o ilegalnom odlaganju otpada u zagrebačkom Ježdovcu, istaknuvši da je za tu lokaciju, kao i za druge zone sanitarne zaštite, nadležan Grad Zagreb.

- Posljednjih dana u javnom prostoru često se spominje lokacija onečišćena ilegalnim aktivnostima - Ježdovec u Zagrebu. Vidim da se govori o prebacivanju odgovornosti između različitih institucija. Nema prebacivanja odgovornosti - poručila je Vučković u objavi na Facebooku.

Ministrica je pritom ustvrdila da se zastupnici oporbe nisu javno oglašavali o Ježdovcu.

- Ni uz 'gudronske jame' niti uz Ježdovec nećete vidjeti konferenciju za tisak ili snimanje videozapisa Benčić, Radojčić, Grmoje, Troskota, Zmajlovića, Hajdaša. Po tome, bez greške, možete znati tko je nadležan - napisala je Vučković.

Dodala je da je Ministarstvo zaštite okoliša 3. srpnja zatražilo podatke o Ježdovcu i drugim problematičnim lokacijama u Zagrebu te da će učiniti sve kako bi se zaštitio okoliš i javni interes građana Zagreba.