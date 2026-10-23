Ni uz 'gudronske jame' niti uz Ježdovec nećete vidjeti konferenciju za tisak ili snimanje videozapisa Benčić, Radojčić, Grmoje, T... Bez greške, možete znati tko je nadležan, napisala je Vučković
Vučković prozvala oporbu zbog ilegalnog otpada u Ježdovcu: 'Zašto šute o tome?'
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković prozvala je u petak oporbu zbog izostanka njenih javnih istupa o ilegalnom odlaganju otpada u zagrebačkom Ježdovcu, istaknuvši da je za tu lokaciju, kao i za druge zone sanitarne zaštite, nadležan Grad Zagreb.
- Posljednjih dana u javnom prostoru često se spominje lokacija onečišćena ilegalnim aktivnostima - Ježdovec u Zagrebu. Vidim da se govori o prebacivanju odgovornosti između različitih institucija. Nema prebacivanja odgovornosti - poručila je Vučković u objavi na Facebooku.
Ministrica je pritom ustvrdila da se zastupnici oporbe nisu javno oglašavali o Ježdovcu.
- Ni uz 'gudronske jame' niti uz Ježdovec nećete vidjeti konferenciju za tisak ili snimanje videozapisa Benčić, Radojčić, Grmoje, Troskota, Zmajlovića, Hajdaša. Po tome, bez greške, možete znati tko je nadležan - napisala je Vučković.
Dodala je da je Ministarstvo zaštite okoliša 3. srpnja zatražilo podatke o Ježdovcu i drugim problematičnim lokacijama u Zagrebu te da će učiniti sve kako bi se zaštitio okoliš i javni interes građana Zagreba.
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