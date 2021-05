Siniša Vuco je na svom Facebook profilu uputio poruku građanima Splita uoči drugog kruga lokalnih izbora. Pozvao ih je da svoj glas daju HDZ-ovom kandidatu Vici Mihanoviću.

- HDZ je stranka koja najbolje zna kako se to radi i u Splitu i u cijeloj Dalmaciji i to već 30 godina. Tu tradiciju nikako ne smijemo mijenjati. Split zaslužuje HDZ, a ne nekakve sveučilišne profesore i ljude koji nikad nisu bili u nikakvom ozbiljnom domoljubnom biznisu. Ne za one koji se nisu znali snaći niti za vlastite diplome, nego su završne radove pisali sami kao zadnji jadnici. Ako se nisu znali pobrinuti za sebe, kako će se Puljak i takvi znati pobrinuti za sve nas? - napisao je Vuco i dodao: Zato svi na izbore i svi za HDZ!