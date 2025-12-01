Vugrinec i Večković otkrili kako su Mikuliću i kumu nosili novac i meso. 'Našli bi se na parkingu'

Problemi Andrije Mikulića, bivšeg glavnog državnog inspektora, počeli su onog trenutka kad su, prema neslužbenim informacijama, njegovi suoptuženici Ivica Vugrinec i Goran Večković tijekom ispitivanja u USKOK-u odlučili priznati krivnju. Upravo to priznanje postalo je najnezgodnija točka za Andriju Mikulića, javlja Večernji list.

- Mikulić me je osobno tražio novac. Imao sam problem sa separatorom kamena i zemlje u kamenolomu, pa mi je došla inspekcija. Mikulić mi je osobno rekao kako se problem sa separatorom može riješiti ako mu platim 70.000 eura. U dva navrata sam mu predao po 35.000 eura - rekao je to u obrani Ivan Vugrinec, jedan od dvojice vlasnika kamenoloma osumnjičenih da su od rujna prošle godine davali mito Andriji Mikuliću. Navodi se tako i izjava da su se sastajali po parkinzima i da mu je nosio vino.



Prema sumnjama istražitelja, Mikulić je godinama 'rješavao' tuđe poteškoće, ali ne besplatno. Za usluge je, tvrdi USKOK, tražio mito, najčešće u gotovini. Ukupno bi se, prema onome što mu se stavlja na teret, radilo o 190.000 eura. No novac nije bio jedina valuta. Navodno je prihvaćao i raznu divljač, jariće, piliće, pa čak i poneku bocu vina. Kad bi zatrebalo pomoći i susjedu, navodno bi se to riješilo dostavom građevinskog materijala.

Tako, prema sumnjama tužiteljstva, izgleda mozaik koruptivnih radnji koji USKOK pripisuje Mikuliću. Sve je kulminiralo prošlog četvrtka, oko 13 sati, kada ga je Vlada smijenila na zatvorenoj sjednici, a samo nekoliko sati poslije uhićen je dok je bio u lovu na području Sisačko-moslavačke županije. Od subote je u remetinečkom istražnom zatvoru, gdje će provesti najmanje mjesec dana zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

U Remetincu mu društvo pravi kum Dragan Krasić, koji se također sumnjiči za primanje mita. USKOK je predložio ispitivanje 22 svjedoka u odnosu na njih dvojicu, a među njima bi se, prema neslužbenim informacijama, moglo naći i članova njihovih obitelji.

Među svjedocima, međutim, ne bi trebao biti Josip Šincek. On je već devet mjeseci u istražnom zatvoru zbog sumnji da je organizirao zločinačko udruženje koje je nezakonito zakopavalo opasni otpad. Šincek tvrdi da posjeduje i određena kompromitirajuća saznanja o Mikuliću, što je dodatno zaintrigiralo istražitelje.

Mikuliću su istražitelji, kako navodi Index, u auto kojim se koristi ubacili i 'bubu' za prisluškivanje. U tako snimljenim razgovorima Mikulić je spominjao uzimanje mita u novcu, tucanom kamenu, drvima, veprićima i raznoj divljači. Sa sugovornicima je komentirao i kako bi bolje bilo susrete za razmjenu mita dogovarati u Sloveniji je 'tamo je sigurnije'.