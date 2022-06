Vujčić o ulasku u Eurozonu: 'Dio novčanica ćemo posuditi, a ostatak ćemo sami napraviti'

Europska komisija i Europska središnja banka objavile su izvješće u kojem piše kako je Hrvatska spremna za uvođenje eura 1. siječnja sljedeće godine. Do toga nas čeka još samo pozitivna odluka Europske komisije koja se očekuje 12. srpnja na sastanku Vijeća ministara financija u Bruxellesu. Odluku, ali i cijeli postupak prokomentirao je za Dnevnik HTV-a guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.

- Taj kriterij koji se određuje dosad je uvijek bio ne niži od prosječne stope inflacije u eurozoni, a samo su Hrvatska i Švedska ostvarile stopu inflacije koja je tu vrlo blizu prosjeka u eurozoni. Ostale zemlje koje nisu članice eurozone su imale znatno višu stopu inflacije. Vi i danas imate situaciju da je u većini zemalja u središnjoj i istočnoj Europi stopa inflacije bitno viša nego u Hrvatskoj pa čak i u zemljama koje su u eurozoni, a spadaju u zemlje centralne i istočne Europe. To je ono što sam najavljivao. Mi smo očekivali da zbog toga što je naša stopa inflacije već godinama vrlo blizu prosječne stope inflacije u eurozoni da ćemo zbog toga ostvariti kriterij konvergencije - rekao je.

- Mi smo puno prije počeli pripreme, mi smo u središnjici tih priprema. Pred nama je još preko pola godine velikog posla. Što se tiče HNB-a pripremajući konverziju kovanica i novčanica, ali isto tako i banke imaju pripreme svojih informatičkih sustava, firme isto imaju pripremu svojih sustava. Niti u jednom od ovih aspekata nismo u crvenom, svuda smo u zelenom ili plavom, ne vidimo da bi igdje moglo biti problema do 1. siječnja kad prelazimo na euro - dodao je.

Vujčić je objasnio kako ćemo dio novčanica posuditi, a dio i kupiti. Ostatak ćemo sami napraviti.

- Dio ćemo sami napraviti, to su eurokovanice koje kujemo, dio ćemo posuditi, dio ćemo kupiti. To je sve već u procesu, ili dogovora ili proizvodnje odnosno pretproizvodnje što se tiče kovanica. Dobili smo mogućnost da tražimo milijun komada pokusnih i prije odluke o ulasku u eurozonu. Nakon toga ćemo raditi u tri smjene, 24 sata će raditi kovnica da bi do 1. siječnja uspjela iskovati sve količine, ali ni to neće biti dosta. Morat ćemo dio novca uzeti iz inozemstva - rekao je Vujčić.

Guverner smatra kako će inflacija prijeći 10 posto.

- Cijene prehrambenih proizvoda i dalje snažno rastu, to znači da nismo dostigli vrh inflacije nakon čega će se stopa inflacije početi smanjivati, nego možemo očekivati još neko vrijeme lagani porast inflacije, rekao je Vujčić zaključujući da inflacija nikad nije dobra vijest.

