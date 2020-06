Vujčić: Preživjeli bismo novo zaključavanje gospodarstva, ali cijena toga bila bi jako visoka...

Guverner HNB-a otkrio je i da je dosad predano 80.000 zahtjeva za moratorij na kredit, odnosno zatraženo je 40 milijardi kuna, od čega je moratorij odobren za 33 milijarde kuna

<p> U ovom trenutku banke rješavaju kredite za likvidnost, što ide sporije od moratorija koji su brže bili rješavani. Banke očekuju i garancijske sheme koje idu preko države. Za dio tvrtke je rizičnost povećana pa im je teže doći do kredit, kazao je guverner HNB-a Boris Vujčić u <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/guverner-hnb-a-boris-vujcic-o-sredstvima-koje-su-banke-tijekom-koronakrize-osigurale-za-poduzetnike---609041.html">Dnevniku Nove TV</a>.</p><p>Dodao je da trećina tvrtki nije mogla dobiti kredite jer su od prije prezaduženi ili nisu imale dovoljno kapitala, trećini tvrtki krediti nisu ni bili potrebni, a trećina tvrtki kredite je dobila.</p><h2>Oko 80 tisuća zahtjeva za moratorij</h2><p>Otkrio je da je dosad predano 80.000 zahtjeva za moratorij na kredit, odnosno zatraženo je 40 milijardi kuna, od čega je moratorij odobren za 33 milijarde kuna. Dodaje da odobrenje moratorija ovisi od banke do banke.</p><p>- Najviše se zasad odobravaju moratoriji građanima koji su u turizmu jer bi oni u ovoj sezoni mogli izgubiti većinu prihoda, sve do sezone iduće godine. Tu se daje i do 12 mjeseci - kazao je Vujčić za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/guverner-hnb-a-boris-vujcic-o-sredstvima-koje-su-banke-tijekom-koronakrize-osigurale-za-poduzetnike---609041.html">Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>Na pitanje može li se na jesen očekivati pad cijena nekretnina u Zagrebu zbog manjeg priljeva novca iz Dalmacije, Vujčić kaže da bi se moglo očekivati manje novca zbog manje turizma i manje kupovine nekretnina u Dalmaciji.</p><p>Kaže da ne treba strahovati od dramatičnog rasta tečaja kune. Kada je riječ o ulasku u euro, Vujčić se nada da će to biti moguće u srpnju. Kaže da očekuje da Hrvatska euro dobije dvije godine nakon ulaska u tečajni mehanizam. </p><p>Na pitanje bi li hrvatsko gospodarstvo moglo podnijeti još jedno ''zaključavanje na 40 dana'', poput onog koje se dogodilo zbog epidemije koronavirusa, guverner Hrvatske narodne banke kaže da bismo i to mogli preživjeti, ali bi cijena bila izuzetno visoka. </p>