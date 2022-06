Vujčić: Ulazak u eurozonu ojačat će hrvatsku otpornost na krize

Ulazak u eurozonu ojačat će otpornost Hrvatske na krize i vanjske šokove, a građanima i gospodarstvu donijeti mnogostruke koristi, rekao je guverner HNB-a Boris Vujčić u četvrtak u zajedničkoj izjavi nakon sastanka s potpredsjednikom Europske komisije Valdisom Dombrovskisom.

Povod susretu bilo je jučerašnje izvješće o konvergenciji Europske komisije i Europske središnje banke u kojemu se ocjenjuje da je Hrvatska spremna za uvođenje eura.

Vujčić je kazao da pozitivna ocjena Europske komisije o ispunjavanju nominalnih kriterija konvergencije, Hrvatsku dovodi na korak do ulaska u europodručje.

"To je završetak puta na koji smo krenuli 2017. godine i sada ga privodimo kraju", rekao je Vujčić i dodao da će to za Hrvatsku značiti mnogo te da će biti puno više koristi od uvođenja eura nego troškova, kako za građane tako i za poduzeća.

Ulazak u europodručje, naveo je guverner, Hrvatsku će učiniti puno otpornijom na sve šokove i krize kojih u zadnje vrijeme ima mnogo.

"Svakako je puno bolje biti u europodručju u ovim trenucima nego biti izvan njega", kazao je.

Nakon ulaska Hrvatske u europodručje i Hrvatska narodna banka će se u potpunosti integrirati u eurosustav, postat će puni dio tog sustava, istaknuo je.

podsjetivši da je HNB u listopadu 2020. godine stupio u blisku suradnju sa Europskom središnjom bankom što po njemu znači da smo već ušli u bankovnu uniju, te da HNB čeka završni korak integracije u zajedničko područje valute u Europi.

Naglasio je da je to područje druge najznačajnije valute u svijetu te da će to za nas značiti napredak.

Što se tiče tehničke provedbe prelaska na euro, konkretno rada bankomata u prijelaznom razdoblju, kazao je da će do 31. prosinca većina bankomata biti napunjena eurima, dok će do 15. siječnja svi bankomati biti napunjeni s eurima. Dio bankomata će, međutim, u tom prijelaznom razdoblju biti napunjen kunama. To će se napraviti po rasporedu bankomata tako da građanima bude najjednostavnije.

Upitan je li ovo najbolji trenutak za uvođenje eura, s obzirom na globalnu krizu, Vujčić je rekao da bi bilo bolje da smo i ranije ušli u europodručje.

"Što prije ulazak u eurozonu je bolji, ovo je najbolji trenutak koji možemo imati i ja mislim da je dokaz za to da smo na početku pandemijske krize već imali potporu Europske središnje banke što ne bi bilo moguće da u tom trenutku već nismo bili vrlo blizu ulasku u tečajni mehanizam. To nam je pomoglo da lakše prebrodimo pandemijsku krizu", rekao je Vujčić, dodavši da su sada, za razliku od većine zemalja EU koje nisu članice eurozone i gdje su kamatne stope već značajno porasle nakon početka ratne krize u Ukrajini, u Hrvatskoj kamate ostale iste kao i prije.

Dombrovskis je čestitao Hrvatskoj na, kako je rekao, povijesnom postignuću, rekavši da je Hrvatska ispunila sve kriterije koji su pred nju postavljeni, te da je očekivano pridruženje Hrvatske europodručju, nakon provođenja svih formalnih postupaka koji su pred nama, prvi siječnja iduće godine.

Kazao je da će EK i dalje surađivati i s Hrvatskom i s HNB-om. Rekao je da je ulazak u europodručje posebno važan jer se cijeli svijet nalazi u krizi najviše izazvanoj ratom, te da je zbog toga važno biti dio Europe koja koristi drugu najjaču valutu svijeta. To će Hrvatskoj pomoći u mnogim financijskim aspektima uz ostalo i manjim kamatama, rekao je.

