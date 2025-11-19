Obavijesti

KOMENTIRA TEA KVARANTAN SOLDATIĆ PLUS+

Vukovar i Škabrnja opet ostaju sami nakon Dana sjećanja

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Vukovar i Škabrnja, gradovi koji su podnijeli strašne žrtve, postali su simboli stradanja, ali i opomene za sve nas, da sloboda nije darovana nego zarađena i očuvana kroz neizmjernu hrabrost i patnju

Danas, dan nakon 18. studenog, Vukovar i Škabrnja opet ostaju sami. Baš kao svake godine. Prođu kolone sjećanja, poklone im se državni čelnici, TV kamere zabilježe trenutke tišine i dostojanstva, a onda, kao da ništa nije bilo, gradovi se vraćaju u svakodnevni šutljivi ritam. Sjećanja koja su tih dana snažno odjekivala u srcu nazočnih polako se povlače s ulica i trgova, ostavljajući samo prazninu i tišinu.

