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Vukovar ima sve više djece, Pavliček: 'Vraćaju se oni koji su otišli u Irsku i Njemačku...'

Piše HINA,
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Vukovar ima sve više djece, Pavliček: 'Vraćaju se oni koji su otišli u Irsku i Njemačku...'
Vukovar: Konferencija za medije Marijana Pavličeka na temu ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček u ponedjeljak je, nakon sastanka s ravnateljima osnovnih škola kojima je Grad Vukovar osnivač, ukazao na porast broja djece u vukovarskim osnovnim školama i istaknuo da grad ulaže značajna sredstva u obrazovanje

"U odnosu na prošlu školsku godinu imamo 30-40 djece više upisanih u škole. To samo potvrđuje trend doseljavanja u Vukovar, ali i povratak Vukovaraca koji su prije desetak godina otišli put Austrije, Irske i Njemačke. U sedam vukovarskih osnovnih škola imamo 1788 upisane djece. I u predškolskom obrazovanju imamo 23 djece više upisanih", rekao je Pavliček. Govoreći o izdvajanju za obrazovanje iz gradskog proračuna Pavliček kaže kako su osigurana značajna sredstva za razne mjere. Tako je 185.000 eura osigurano za radne bilježnice i drugi školski materijal vukovarskih osnovaca. Za školske bilježnice s motivima Vukovara osigurano je 35.000 eura. Osigurano je i 3.500 eura za likovne kutije prvašića, a sufinanciramo i prijevoz učenika.

Po Pavličekovim riječima Vukovar je osnovcima ranijih godina kupovao i startas tenisice koje u brojnim slučajevima djeca nisu koristila. "Radi toga smo osigurali 35.000 eura za poklon bonove koji se mogu iskoristiti u prodavaonicama Borovo. Na taj način pomažemo i domaću tvrtku", kazao je Pavliček.

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Ukazujući na druge mjere rekao je da Grad Vukovar dodatno sufinancira boravak djece u školskom produženom boravku gdje im je osigurana i prehrana.

Najavio je i da će grad nastaviti stipendirati učenike srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te redovite studente za što je u gradskom proračunu osigurano 300.000 eura. Isto tako učenici generacije osnovnih i srednjih škola te studenti s izvrsnim uspjehom bit će nagrađeni, a za tu je svrhu osigurano dodatnih 8000 eura.

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Za prijevoz učenika osnovnih škola osigurano je 430.000 eura, za gradski prijevoz srednjoškolaca 140.000 eura, međugradski prijevoz učenika srednjih škola 30.000 eura, a za međugradski prijevoz studenata koji studiraju u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji 50.000 eura. Ukupno je za ove četiri kategorije prijevoza osigurano 650.000 eura.

U isto vrijeme radi se i na projektima proširenja škola za potrebe osiguranja uvjeta za jednosmjensku nastavu.

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