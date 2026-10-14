Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'

Oko 1900 ljudi iz Vukovara potpisalo je peticiju kojom traže povratak dr. Marija Begovića, jedinoga kirurškog onkologa u Vukovaru, jer su njegovim odlaskom prestale operacije žena s karcinomom dojke u vukovarskoj bolnici. Iza inicijative pacijentica oboljelih od karcinoma dojke stoji Sonja Despotović, koja upozorava da je njegov odlazak velik gubitak za oboljele žene. Kaže da je Begović pacijenticama bio dostupan i izvan radnog vremena te da su mu se mogle obratiti i kad bi im pomoć trebala izvan uobičajenog radnog dana.

- Prije svega, on je čovjek, a onda doktor. Imao je toliko vremena za nas pacijente. Bio je dostupan i izvan radnog vremena, uvijek se odazvao kad je trebalo. Za žene koje se bore s karcinomom dojke to je neprocjenjivo. Evo, ženi su otkrili karcinom dojke pa je čekala četiri mjeseca na operaciju jer nakon odlaska dr. Begovića nije bilo nikoga tko bi radio u ambulanti u Vukovaru. Ta je žena na kraju operirana u Osijeku jer se odlaskom dr. Begovića više ne operiraju žene s karcinomom dojke u Vukovaru, a bolnica mu ne da da radi u Vukovaru - navodi Despotović u razgovoru za 24sata.

Ističe da je Begović bio specijalist opće kirurgije sa subspecijalizacijom iz kirurške onkologije te da se gotovo 20 godina bavio problematikom dojke. Njegov odlazak, smatra, posebno pogađa žene kojima je potrebna brza dijagnostika, ali i liječnik kojem vjeruju te kojem se mogu obratiti tijekom liječenja.

Inicijativa traži da pacijenticama u Vukovaru ponovno omoguće dostupnost liječnika koji je godinama radio s njima, a potpisima peticije građani žele pokazati koliko im je važna dostupnost takve skrbi u vlastitom gradu.

Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar potvrdila je za 24sata da među sedam specijalista opće kirurgije, koji imaju različite uže specijalizacije, nema nijednog sa subspecijalizacijom iz kirurške onkologije. To je odgovor bolnice na pitanje o odlasku Marija Begovića, liječnika koji tvrdi da je gotovo 20 godina liječio pacijentice s bolestima dojke te da je iz bolnice otišao zbog neslaganja s upravom.

Begović je, kažu, 19. svibnja 2026. pisanim putem zatražio sporazumni raskid ugovora o radu s 25. svibnja te suglasnost za prelazak u Dom zdravlja Vukovarsko-srijemske županije, gdje je sad zamjenik ravnateljice.

Iz bolnice navode kako ne mogu govoriti o tome ima li u drugim zdravstvenim ustanovama na tom području specijalista opće kirurgije sa subspecijalizacijom iz kirurške onkologije.

Ističu da ambulanta za dojku i dalje radi te da je pacijenticama osigurana skrb kroz multidisciplinarni tim. U njemu su, dodaju, specijalisti radiologije, patologije i citologije te opći kirurzi, koji su telemedicinski povezani sa specijalistima kirurške onkologije, plastične kirurgije i onkologije u KBC-u Osijek.

U ambulanti za dojku radi Marijan Matijević, specijalist opće kirurgije zaposlen u vukovarskoj bolnici, uz liječnike KBC-a Osijek koji ondje rade u dodatnom radu: Petru Šmit Takač, specijalisticu plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, te doc. dr. sc. Želimira Orkića, specijalista opće kirurgije i užeg specijalista plastične kirurgije.

Tijekom rujna u ambulanti za dojku pregledane su 52 pacijentice i pacijenta, što bolnica navodi kao dokaz da ambulanta nastavlja s radom i da je skrb dostupna.

- Od trenutka postavljanja dijagnoze u liječenje svake pacijentice uključeno je više stručnjaka, koji zajednički donose odluke u njezinu najboljem interesu. Takva se praksa nastavlja i dalje - poručuju iz bolnice.

Uprava o dr. Begoviću

Uprava bolnice osvrnula se i na mogućnost Begovićeva povratka na rad u NMB Vukovar. Navode da on kao zamjenik ravnateljice Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije, sukladno članku 157. stavku 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ne može raditi u vukovarskoj bolnici jer dom zdravlja ima registriranu kiruršku djelatnost kroz ambulantu opće kirurgije.

- Navedeno je imenovanom poznato od trenutka odlaska na ovu funkciju. Nije nam prihvatljivo traženje postupanja koje nije samo administracija nego je izravno postupanje protivno zakonu - poručuju iz bolnice.

Begović, međutim, osporava takvo tumačenje. Tvrdi da u domu zdravlja ne radi kao kirurg nego kao liječnik palijativne medicine za područje Vukovara, te da je zahtjev za nastavak rada u ambulanti za dojku podnio prije nego što je postao zamjenik ravnateljice, kako je otkrio u razgovoru za 24sata.

Dr. Mario Begović, kirurg koji je 20 godina radio s pacijenticama s bolestima dojke, tvrdi da je iz vukovarske bolnice otišao zbog neslaganja s upravom. Posebno mu je, kaže, bilo neprihvatljivo imenovanje ortopeda na čelo kirurgije. Upozorava i da se njegovim odlaskom izgubio model rada u kojem su pacijentice sa sumnjom na tumor dojke mogle biti obrađene u vrlo kratkom roku, često već istog dana.

- Nisam se slagao s upravom i nisam mogao prihvatiti da šef kirurgije bude ortoped. To mi je bilo neprihvatljivo. U vukovarskoj bolnici sad nema nijednog liječnika sa subspecijalizacijom iz kirurške onkologije koji se bavi problematikom dojke. Ja sam to radio 20 godina - kaže Begović.

Ističe da ne osporava stručnost liječnika koji sad rade s pacijenticama, ali smatra da se promijenio način rada, a time i dostupnost skrbi.

- Sad četiri puta mjesečno dolaze plastični kirurzi iz Osijeka. I ja sam imao takav raspored, četiri puta mjesečno, ali sam ostalim danima bio dostupan pacijenticama. Kod mene se nije naručivalo. Tko god bi došao, ja bih ga pregledao. Dolazilo mi je od 30 do 40 pacijenata, a sada se naručuje do deset pacijenata - tvrdi Begović.

Objašnjava kako je prije nastojao organizirati dijagnostiku tako da žene sa sumnjom na tumor dojke ne moraju čekati na niz odvojenih pretraga.

- Kad bi došla žena sa sumnjom na tumor dojke, nastojao sam da je obradimo u jednom danu. Radio sam s radiologom, patologom i citologom. Osobno bih otišao do radiologa, dogovorio mamografiju, a ako bi postojala velika sumnja na tumor, nastojali smo istog dana napraviti i core biopsiju ili punkciju. Svi smo dobro surađivali i znali smo koliko je važno da pacijentica što prije dobije odgovor - kaže.

Dodaje da je takav pristup zahtijevao neposrednu suradnju među liječnicima, ali i fleksibilnost u organizaciji pregleda.

- U velikim bolnicama radi se prema pravilima i procedurama, pacijente naručuju na pretrage i često očekuju da se sami organiziraju. U Vukovaru smo nastojali sve ubrzati. Kod sumnje na rak dojke brzina je vrlo važna, a pacijentici je važno i da ima povjerenja u liječnika koji je prati. Neke su žene dolazile k meni godinama - ističe Begović.

Prema njegovim riječima, pacijentice kojima je potrebna operacija sad upućuju u KBC Osijek, a on je operacije obavljao u Vukovaru.

- Ako se danas pokaže da je potrebna operacija, pacijentica mora u Osijek. Od Iloka je do Osijeka 60-ak kilometara, a to nije zanemarivo za ženu koja prolazi kroz teško razdoblje. Kolege rade svoj posao, ali izgubila se ta neposrednost i ljudski pristup koji smo imali. Nije riječ samo o pregledu nego o tome da pacijentica zna kome se može javiti i da netko prati njezin slučaj - kaže.

Dr. Begović za 24sata: Nije točno što govore iz Uprave

Begović odbacuje i obrazloženje uprave bolnice prema kojem, zbog funkcije zamjenika ravnateljice Doma zdravlja Vukovarsko-srijemske županije, ne može raditi u vukovarskoj bolnici jer dom zdravlja ima registriranu kiruršku djelatnost.

- To nije točno. Ja u domu zdravlja ne radim kao kirurg nego kao liječnik palijativne medicine za područje Vukovara. Uz to sam zamjenik ravnateljice. Nisam u dom zdravlja prešao kao kirurg niti ondje obavljam kirurške zahvate. Ta se djelatnost ne obavlja na meni nego je riječ o registriranoj djelatnosti ustanove - tvrdi dr. Begović.

Ističe i da je zahtjev za nastavak rada u ambulanti za dojku vukovarske bolnice podnio dok je još radio kao liječnik u palijativnoj skrbi, prije nego što je postao zamjenik ravnateljice doma zdravlja.

- Kad sam podnio zamolbu da nastavim raditi u ambulanti, još nisam bio zamjenik ravnateljice. Bio sam liječnik u palijativi. Zato ne prihvaćam tvrdnju da nisam mogao nastaviti raditi u bolnici zbog funkcije koju sad obavljam - kaže.

Begović smatra da se iza svega krije osobni sukob s upravom.

- Žao mi je što postoji osobni animozitet ravnatelja prema meni. Imam dojam da se angažiraju i plaćaju drugi liječnici samo da ne bih radio ja. Ja sam taj posao volio i radio sam ga gotovo 20 godina. Najvažnije mi je bilo da pacijentice dobiju brzu obradu i da ne moraju čekati na svaki sljedeći korak - zaključuje Begović.