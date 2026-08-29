Vukovar danas čeka veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. U Gospodarskoj zoni očekuje se oko 100.000 ljudi, a pripremljeno je i 19 hektara terena za parking...
Vukovarski gradonačelnik uoči Thompsona: 'Noć je prošla u redu. Vrhunac slijedi oko 15 sati'
Organizatori koncerta objavili su kako se ulazi za posjetitelje otvaraju u 17 sati, a koncert počinje u 20.
- Noć je prošla u redu. Načelnik policijske postaje mi je rekao da nije bilo nikakvih incidenata. Očekujem da će sve proći u redu. Većina gostiju će doći danas. Već sad je veći broj automobila tu, a vrhunac očekujemo poslijepodne oko 15 sati. Ne očekujem velike gužve u smislu prometa, imamo osiguran veliki broj parkirnih mjesta za sve. Želim svima dobar provod u Vukovaru i sretan povratak kući! Sigurnost je na prvom mjestu i da grad bezobzira na ovaj masovni koncert funkcionira jer su glavne ceste otvorene i tako će biti do samog koncerta - rekao je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček za 24sata uoči koncerta.
Vukovar danas čeka veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. U Gospodarskoj zoni očekuje se oko 100.000 ljudi, a pripremljeno je i 19 hektara terena za parking.
Već od četvrtka parkiranje u Gospodarskoj zoni je ograničeno, a od ponoći u petak za promet se zatvara više prometnica. Posebna regulacija trajat će do 30. kolovoza.
Za promet će biti zatvorena i Kolodvorska ulica, na dionici od križanja s Kudeljarskom ulicom do križanja s Ulicom Blage Zadre. Zatvorene će biti i Ulica Jana Bate te Sportska ulica u cijeloj dužini. Iznimka će biti vozila interventnih, komunalnih i žurnih službi, javnoga gradskog prijevoza, stanara i druga vozila kojima će biti omogućen prolazak.
Do Borova naselja promet će se odvijati pravcem Priljevo - Kudeljarska - Ulica 12 redarstvenika - Blage Zadre. Glavnim dolaznim pravcem prema Vukovaru, državnom cestom D55 na potezu Županja - Vinkovci - Nuštar - Vukovar, odnosno Vinkovačka ulica - Kudeljarska - Ulica 12 redarstvenika, prometovat će se bez ograničenja.
Bez ograničenja će se prometovati i državnom cestom D2 na pravcu Osijek - Klisa - Trpinjska cesta - Kudeljarska - Ulica 12 redarstvenika. Nesmetan promet bit će omogućen i državnim cestama D57 te D519 kao prilaznim pravcima Vukovaru. Za osobe sa 100-postotnim tjelesnim invaliditetom bit će osiguran parking na prostoru HŽ-a u Kolodvorskoj ulici.
Od predviđenog parkirališta do koncertnog prostora posjetitelji će morati nastaviti pješice. Pješačka ruta duga je oko 1300 metara te vodi Sportskom i Kolodvorskom ulicom, a prometna signalizacija usmjeravat će posjetitelje prema odgovarajućim ulazima na koncert.