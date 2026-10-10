Vukovaru za izgradnju stadiona stiže donacija od 100.000 eura

Predsjednik Uprave Pevex d.d. Krešimir Bubalo i gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček potpisali su u subotu ugovor o donaciji u okviru koje će ta tvrtka donirati 100.000 eura za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru.

- Ova donacija potvrđuje važnost suradnje Grada i gospodarstva te spremnost kompanija da pomognu zajednici u kojoj posluju. Pevex već godinama sudjeluje u projektima važnima za Vukovar. Među njima je i potpora radu Pučke kuhinje, čije je djelovanje tvrtka pomagala i prethodnih godina - rekao je Pavliček.

Podsjetio je na donatorsku kampanju kojom Grad nastoji osigurati sredstva za izgradnju stadiona te istaknuo da potpora stiže iz različitih dijelova Hrvatske.

- U kampanju su se već uključile brojne jedinice lokalne samouprave, a očekujemo da će se odazvati gotovo sve hrvatske općine, gradovi i županije. Naš je cilj u sljedećih osam do deset mjeseci prikupiti što više financijskih sredstava za izgradnju stadiona - kazao je Pavliček.

Krešimir Bubalo, predsjednik Uprave Pevexa, rekao je kako je društvena odgovornost važan dio poslovanja kompanije te da su kao odgovorna kompanija godinama na različite načine prisutni u Vukovaru.

- Očekujem da će zajednički angažman Grada, gospodarstvenika i drugih donatora omogućiti realizaciju projekta. Vjerujem da će zajedništvo uroditi plodom te da će naši zaposlenici, kao i njihova djeca, rado dolaziti na budući stadion i da će djeca ovdje trenirati nogomet. Drago nam je što možemo biti partneri u ovom projektu - rekao je Bubalo.

Potpisivanju ugovora nazočio je i Mario Radić, poduzetnik i suvlasnik Pevexa, koji je najavio dodatno uključivanje kroz donaciju proizvoda povezanu s tvrtkom i brendom "Bobi".

- Osobno pozivam sve svoje kolege poduzetnike da se uključe u ovu akciju. Važno je o potrebi prikupljanja sredstava govoriti otvoreno te potaknuti što veći broj ljudi i tvrtki da daju svoj doprinos. Pozivam sve koji mogu pomoći da to učine od srca. Ovdje ne ulažemo samo zbog sebe, nego i zbog budućih generacija - rekao Radić.

Prema planovima stadion će se graditi na prostoru postojećeg stadiona u Borovu naselju, a projektom je predviđeno ukupno 4.788 sjedećih mjesta.