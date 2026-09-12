Vuković pušten da se brani sa slobode, evo što je s hrvatskim poslovima. 'Ostali smo šokirani'

Ostao sam šokiran. Tu rečenicu smo čuli od svih prijatelja i poslovnih suradnika hrvatskog ekonomista i poduzetnika Vuka Vukovića na vijest o njegovom uhićenju u Sjedinjenim američkim državama. Kako saznajemo, Vuković(38) nije pritvoren nego ga je sutkinja bez jamčevine pustila da se brani sa slobode i sada u američkom domu čeka sljedeće sudsko ročište. Državni odvjetnik za Južni okrug New Yorka je priopćenjem potvrdio da se u suradnji s FBI-jem Vukovića tereti za za prijevaru s vrijednosnim papirima i prijevaru putem elektroničkih komunikacija(oglašavanje i reklamiranje investicijskog fonda koji vodi s rezultatima koji su zavaravajući i prikazani boljim nego što jesu). Američke službe prijevare s vrijednosnim papirima smatraju iznimno ozbiljnim, a najviša propisana kazna za svaku točku optužnice je do 20 godina.

Vuković je osnivača hedge fonda Oraclum Capital, a ujedno je izvršni direktor i glavni investicijski direktora fonda Orca Bason Fund. Oracle upravlja fondom Orca Bason koji ulaže "kladeći se" na kretanje američkog burzovnog indeksa. Vuković je shemu s financijskim ulaganjem izvukao iz ranijeg znanstvenog modela predviđanja koje je Oracle imao prije razvoja umjetne inteligenciji. Radi se, pojednostavljeno, o prikupljanju podataka koje bi se moglo opisati kao znanje mase, odnosno predviđanja na osnovu analize velikog broja stavova i očekivanja.

Vukovićev model je veliku popularnost stekao kada je ispravno predvidio pobjedu Donalda Trumpa na prvim izborima prije 10 godina suprotno od službenih anketa. Također je predvidio i da će Britanci na referendumu izglasati napuštanje Europske unije. Vukovićev fond koji ulaže na osnovu tog modela osnovao prije četiri godine, visoko je rizičan, ali je donosio profit. U priopćenju tužilaštva stoji da je Vuković, najmanje od 2024. godine sudjelovao u shemi pribavljanja novca ulagača lažnim prikazivanjem prinosa fonda Orca Bason Fund ulagačima. "Lažna prikazivanja uključuju slanje lažnih mjesečnih izvoda računa ulagačima, koji su pokazivali da njihovo ulaganje u Orca Bason Fund ostvaruje veće prinose nego što ih je stvarno ostvarivalo, kao i slanje krivotvorenih izvoda brokerskog računa potencijalnom ulagaču, u kojima su bili prikazani viša neto vrijednost imovine i veći prinosi od onih koji su stvarno postojali." stoji u priopćenju. Navodi se i da su usporedili 20 izvješća koji su slani i oni nisu odgovarali stvarnom stanju i podacima poslanim komisiji za vrijednosne papire.

Sugovornik blizak obitelji Vuković koji nam je potvrdio da je pušten bez jamčevine kaže da se zaista radilo o uljepšavanju rezultata, ali da nije otuđen ili pronevjeren novac ulagača.

- Vuk u biti i nije uhićen nego izveden pred sutkinju koja ga je nakon saslušanja pustila. Nije se bilo što lažno prikazivalo regulatoru, niti je pronevjeren novac. Točno je da su neki prinosi i imovina prikazani kao bolji, ali to je zato što su imali plan kako vratiti gubitke do kraja godine - kaže nam.

No, američki istražitelji su mnogo oštriji.

- Vuković privukao je ulagače u svoj fond i uvjerio ih da svoj novac zadrže uloženim prijavljujući visoke stope prinosa koje nisu bile stvarne. Ulagači zaslužuju poštene i točne informacije kada odlučuju kamo uložiti svoj teško zarađeni novac - rekao je državni odvjetnik Jamie McDonald zadužen za slučaj.

Vuković je prije bio aktivan i u Udruzi Glas poduzetnika. Bio je i jedan od idejnih začetnika Zadruge Glas poduzetnika koja je zasebna pravna osoba u odnosu na udrugu. Preko te Zadruge je i stotinjak hrvatskih poduzetnika ulagalo u Vukovićev Orca Bason fond. Pojednostavljeno, udružili su novac koji je zatim išao u londonsku tvrtku Oraclum, a onda ulagan u američki fond. Prošle godine je hrvatske regulator HANFA zabranio takvo ulaganje i naložila povrat novca, a zabranila i oglašavanje fonda u Hrvatskoj. Vuković je to dočekao s razočaranjem i kritizirao hrvatski sustav.

- Klasična priča o inovacijama: netko ima super ideju, koja je posve legalna u svim zakonskim okvirima, ali se onda neki regulator nađe prozvan i odluci zatvorit priču. Priču koja je bas svakom investitoru stvorila vrijednost i puno veći povrat od novca koji trune u domaćim bankama gdje ga je pojela inflacija. Ili još gore, na mirovinskim fondovima - napisao je lani u srpnju Vuković i rekao da neće više imati posla s Hrvatskom.

HANFA je pak jučer potvrdila da su oni svoja saznanja proslijedila američkim kolegama, a da je novac vraćen. Profesor Boris Podobnik koji je s Vukovićem nudio ulagačku shemu preko zadruge nam kaže da je stotinjak ulagača vraćen novac, te da su svi zaradili i isplaćeno im je oko 3,4 milijuna eura. Zadruga inače nije imala profit od ove djelatnosti, nego oni članovi koji su osobno ulagali preko nje. Zadruga je sad u likvidaciji.

Vuković je u Hrvatskoj i 10-postotni suvlasnik i prokurist tvrtke Druga fundacija SPV. Većinski vlasnik i direktor je informatički stručnjak Marko Rakar. Tvrtka u ime dužnika u francima nastavlja voditi sudske procese protiv banaka, a za uspjeh u parnici su obećali isplatu 75 posto dužnicima. Tvrtka financira sporove, a za to su izdali i obveznice. Vukovićev fond je kupio 37,8 posto tih obveznica. Rakar nam je pisano odgovorio da Vuković ne donosi operativne odluke, a da je odmah pokrenuo i brisanje njegove prokure

- Poslovanje Druge fundacije teče neometano. Naši postupci protiv banaka vode se dalje, a obveze prema klijentima izvršavamo bez zastoja ili promjena - kaže Rakar.

Profesorica ekonomije Vedrana Pribičević je Vukovićeva prijateljica i kolegica.

- Ostala sam bez teksta na vijest iz SAD-a. To je sve ono suprotno od Vuka kojeg ja poznajem i stvari za koje se zalagao. Ne znam što se dogodilo i kako će ići proces. Razočarana sam jer to stvarno nije tipično za njega - rekla nam je.

I jedan visokopozicionirani član Udruge Glas poduzetnika nam je rekao da je ostao šokiran viješću o uhićenju jer je Vuković uvijek bio korektan i stručan čovjek.

Poduzetnik i prijatelj Lucijan Carić je već ranije objavio status u kojem kaže da SAD rigorozno kažnjava takve pokušaje prevare, a oglasio je još jednim statusom i nadovezao se na Rakara s tvrdnjom da Druga fundacija nastavlja poslovati, a da je sasvim uobičajeno da je hedge fond poput Vukovićeva uložio u obveznice.

- Na kraju, što se Vuka tiče učinjena je velika reputacijska šteta - ne samo njemu, već i svima nama koji smo mu poznanici i prijatelji, ljudima koji su ulagali u njegov fond, ili su s njime na razne načine, direktno ili indirektno poslovno povezani. Zaista se nadam da postoji neko objašnjenje za cijelu priču. Već sam rekao kako su u US vrlo strogi oko ovakvih stvari, uopće ne trebate ukrasti tuđi novac kako biste ozbiljno nadrljali. Sada osuđena prevarantica Elizabeth Holmes osobno nije profitirala niti jednim jedinim centom. No izvarala je privatne ulagače za teške stotine milijuna dolara i zato dobila 11 godina zatvora. Koliko znam Vuk nije bio ni blizu stotinama milijuna, niti se za sada spominje financijska šteta. No predmet je otvoren i mi, ovdje u Hrvatskoj, možemo samo čekati razvoj situacije i kakav će biti ishod - napisao je Carić.