Vukušić na paljenje Trnjanskih krijesova stigao s vatrogasnim aparatom: Zadržala ga policija

Trnjanski kresovi zapaljeni su u subotu na Savskom nasipu povodom obilježavanja 80. godišnjice oslobođenja Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom, a gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da se povijest mora pamtiti kako se ne bi ponovila.

No, nije prošlo bez incidenata.

Herman Vukušić, kandidat za Gradsku skupštinu Zagreba i odnedavno član stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), stigao je na Savski nasip s vatrogasnim aparatom, navodeći da je to simbolika za gašenje kresova jer oni, kako je rekao, nemaju veze s antifašizmom. Zaustavila ga je policija.

Foto: DOMiNO

- Naša akcija nije usmjerena protiv antifašizma, već protiv neoliberalne, neoljevičarske diktature koja veliča komunističku diktaturu - rekao je Vukušić, koji je kod Mosta slobode održao konferenciju za medije na temu "Trnjanski krjesovi i 8. svibnja 1945.godine - oslobođenje ili okupacija Zagreba?".

Nakon toga, iz stranke DOMiNO stiglo je priopćenje kojeg prenosimo u cijelosti:

- Unatoč najavljenom mirnom performansu simboličkog gašenja Trnjanskih krijesova, hrvatski psihijatar dr. Herman Vukušić, kandidat za Gradsku skupštinu Grada Zagreba ispred stranke Dom i nacionalno okupljanje, tri je puta zaustavljen, a zatim i zadržan od strane policije, što mu je onemogućilo da se obrati okupljenima na najavljenoj konferenciji za medije.

“Na sto metara puta do mjesta krijesa, gdje sam se sparkirao, četiri puta me zaustavila hrvatska policija. Čestitam im na profesionalnosti, kao i kroz zadnjih trideset godina moje suradnje s njima. Ali istu profesionalnost volio bih vidjeti od ministra Davora Božinovića prema organizatorima krijesova – konkretno udruzi Mreža antifašistkinja Zagreba, koja je prije dvije godine otvoreno pozvala na diskriminaciju i nasilje prema moliteljima.”, rekao je Vukušić.

Foto: DOMiNO

Njegova simbolička poruka, koju je trebao prenijeti uz vatrogasni aparat kao znak gašenja komunističkog nasljeđa, brutalno je prekinuta, iako nije bilo nikakvog zakonskog osnova za sprječavanje: “Ovo danas nema veze s antifašizmom. Protivimo se neoliberalnoj, neoljevičarskoj diktaturi koja veliča komunizam, a ne antifašizam. Najviše boli što su sudionici skupa – uključujući pripadnike slavnih postrojbi poput Tigrova i bojne Zrinski-Frankopan – morali po zapovijedi policije skidati obilježja kako bi prošli kontrolu. Za ovakvu Hrvatsku se nismo borili.”

Potpredsjednik stranke i saborski zastupnik Igor Peternel, koji je nazočio događaju i održao konferenciju u ime stranke, iznio je niz snažnih poruka: “Želim izraziti ogorčenje što dr. Vukušić nije pušten da izvede svoj performans, a sve zbog straha od simbolike koju nosimo. Ovo nije proslava antifašizma, ovo je još jedna manifestacija promicanja kulture smrti.”

Foto: DOMiNO

Peternel je jasno označio što Trnjanski krijesovi predstavljaju:“Partizanski pokret za nas ne označava oslobođenje, već okupaciju. On simbolizira jame, zabranu narodu da pomišlja na nacionalnu državu, oduzimanje imovine, gušenje prava i identiteta. To je negacija moderne civilizacije. I ono što danas gledamo da interventna policija čuva krijesove samo potvrđuje da nas ta okupacija nikada nije ni napustila, samo je promijenila fizionomiju. U Velikoj Britaniji i Francuskoj antifašizam je donio višestranačje i napredak. Kod nas komunističku diktaturu. Kod nas je narodu oduzeta država, sloboda i pravo na istinu. I zato mi imamo pravo reći: to nećemo slaviti.”

Na pitanje o simbolici vatrogasnog aparata, Peternel je rekao: “Gospodin Vukušić želio je na simbolički način vatrogasnim aparatom pokazati da se Trnjanski krijesovi koji simboliziraju zlo, a ne dobro moraju ugasiti. I naravno, zbog toga je zadržan. To vam dovoljno govori o stanju slobode u ovoj zemlji.”

Foto: DOMiNO

Na koncu, istaknuo je i sljedeće: “Lustracija u Hrvatskoj nije provedena, ni na načelnoj razini. Ali javnost se mijenja. Prije deset godina bi bilo bogohulno reći da 8. svibnja označava okupaciju. Danas, sve više ljudi drugačije promišlja. Vrijeme ide nama u prilog.”

Stranka Dom i nacionalno okupljanje poziva sve odgovorne institucije, ali i građane, da jasno osude pokušaje glorifikacije totalitarnih režima i da stanu u obranu istine. Komunističko nasljeđe ne smije biti politički kapital ljevice. Naš narod zaslužuje istinu i slobodu bez dvostrukih kriterija - stoji u priopćenju.

Oglasili su se i iz Građansko-liberalnog saveza, navodeći da su "slike s jučerašnjih Trnjanskih kresova - aparati za gašenje, specijalna policija koja čuva kresove i odvođenje mlade djevojke koja drži transparent “Smrt fašizmu” - na sramotu su kandidata za gradonačelnika Zagreba Tomislava Jonjića i njegove liste za zagrebačku Skupštinu".

- U danima kad cijela Europa slavi 80. obljetnicu pobjede nad fašizmom iz Zagreba ponovno dolaze poruke veličanja najvećeg zla u povijesti čovječanstva. Jonjić i kandidati s njegove liste oslobođenje Zagreba uporno nazivaju “okupacijom”, što bi očito trebalo značiti da je Hrvatska zapravo bila slobodna za vrijeme NDH, te da je slom ustaša i te nacističko-fašističke satelitske tvorevine predstavljao poraz za Hrvatsku. Za DOSIP, GLAS, Reformiste i ORaH takvi su agresivni pokušaji revizije povijesti i rehabilitacije ustaškog režima neprihvatljivi i uvijek ćemo im se spremno i beskompromisno suprotstaviti.

Zagreb je 8. svibnja 1945. oslobođen od zla, terora, smrti i užasa, u je kojem je živote izgubilo stotine tisuća ljudi. I kad se Zagrepčani i Zagrepčanke okupe na Trnjanskim kresovima dobro znaju što slave i obilježavaju. Antifašizam je duboko ukorijenjen i nerazdvojiv od identiteta Zagreba i komunistički režim nema baš nikakve veze s tim, a to dobro znaju i Jonjić, Peternel i slični apologete ustaškog režima. I zato se nadamo se da ih građani Zagreba neće pustiti u Gradsku skupštinu te da neće i tamo rasprave gaditi svojim fašističkim narativom - stoji u priopćenju.