Vuletić novi šef HSS-a, Beljak se povukao: 'Od prvog dana su me rušili. Ljudi žele na vlast...'

Hrvatska seljačka stranka dobila je novo vodstvo. Na čelo HSS-a izabran je Darko Vuletić iz Zagreba, koji je na unutarstranačkim izborima osvojio više glasova od protukandidata Stjepana Gašparovića iz Štitara, objavio je HRT.

Novi predsjednik odmah je poslao jasnu poruku o smjeru u kojem vidi stranku. Istaknuo je kako HSS nastavlja zalaganje za, kako kaže, “malog čovjeka”, pri čemu je posebno naglasio poljoprivrednike i umirovljenike. Dodao je da se ta borba u konačnici vodi i za boljitak cijele Hrvatske.

Vuletić se obratio i članovima koji nisu prisustvovali izborima, pozvavši ih na jedinstvo. Naglasio je kako stranka može puno postići samo ako ostane okupljena te poručio da Hrvatska bez snažnog HSS-a ne može biti bolja.

Beljak se povukao iz utrke

Dosadašnji predsjednik Krešo Beljak ovoga puta nije tražio novi mandat. Otkrio je da se, kako tvrdi, s opstrukcijama suočavao od samog početka svog vođenja stranke, već od prvih izbora koji su uslijedili nekoliko mjeseci nakon njegova dolaska na čelo HSS-a.

Beljak je podsjetio da je za njegova mandata stranka s jednog zastupničkog mjesta narasla na njih pet, no kaže da nekima ni to nije bilo dovoljno. Prema njegovim riječima, dio ljudi više je zanimao ulazak na vlast nego jačina parlamentarnog kluba, čak i po cijenu slabijeg izbornog rezultata.

Zaključno je poručio kako je HSS vodio kroz tri izborna ciklusa, svaki put u sklopu lijeve koalicije, koja je sva tri puta izgubila izbore. Smatra da je time iscrpio svoj politički put na čelu stranke i da je vrijeme za novo vodstvo.