Obavijesti

News

Komentari 2
UNUTARSTRANAČKI IZBORI

Vuletić novi šef HSS-a, Beljak se povukao: 'Od prvog dana su me rušili. Ljudi žele na vlast...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Vuletić novi šef HSS-a, Beljak se povukao: 'Od prvog dana su me rušili. Ljudi žele na vlast...'
Jastrebarsko: Glavna skupština HSS-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Darko Vuletić pobijedio je protukandidata Stjepana Gašparovića, dok se dosadašnji predsjednik Krešo Beljak nije ni kandidirao i poručio da je došao do kraja svog političkog puta u HSS-u.

Hrvatska seljačka stranka dobila je novo vodstvo. Na čelo HSS-a izabran je Darko Vuletić iz Zagreba, koji je na unutarstranačkim izborima osvojio više glasova od protukandidata Stjepana Gašparovića iz Štitara, objavio je HRT.

Novi predsjednik odmah je poslao jasnu poruku o smjeru u kojem vidi stranku. Istaknuo je kako HSS nastavlja zalaganje za, kako kaže, “malog čovjeka”, pri čemu je posebno naglasio poljoprivrednike i umirovljenike. Dodao je da se ta borba u konačnici vodi i za boljitak cijele Hrvatske.

ZAJEDNICA UTEMELJITELJA: 'HDZ se ne odriče Tuđmana. Šef SDP-a je bio prekratko u HDZ-u da bi uopće shvatio Tuđmana'
'HDZ se ne odriče Tuđmana. Šef SDP-a je bio prekratko u HDZ-u da bi uopće shvatio Tuđmana'

Vuletić se obratio i članovima koji nisu prisustvovali izborima, pozvavši ih na jedinstvo. Naglasio je kako stranka može puno postići samo ako ostane okupljena te poručio da Hrvatska bez snažnog HSS-a ne može biti bolja.

Beljak se povukao iz utrke

Dosadašnji predsjednik Krešo Beljak ovoga puta nije tražio novi mandat. Otkrio je da se, kako tvrdi, s opstrukcijama suočavao od samog početka svog vođenja stranke, već od prvih izbora koji su uslijedili nekoliko mjeseci nakon njegova dolaska na čelo HSS-a.

POTVRDIO GLASNOGOVORNIK HDZ dobio prijetnju bombom, evakuirali zgradu u Zagrebu. Policija: 'Dojava je bila lažna'
HDZ dobio prijetnju bombom, evakuirali zgradu u Zagrebu. Policija: 'Dojava je bila lažna'

Beljak je podsjetio da je za njegova mandata stranka s jednog zastupničkog mjesta narasla na njih pet, no kaže da nekima ni to nije bilo dovoljno. Prema njegovim riječima, dio ljudi više je zanimao ulazak na vlast nego jačina parlamentarnog kluba, čak i po cijenu slabijeg izbornog rezultata.

Zaključno je poručio kako je HSS vodio kroz tri izborna ciklusa, svaki put u sklopu lijeve koalicije, koja je sva tri puta izgubila izbore. Smatra da je time iscrpio svoj politički put na čelu stranke i da je vrijeme za novo vodstvo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Riješili misterij ubojstva u Maloj Subotici. Uhitili mladića, Mihaela L. upucao je pištoljem
UBOJSTVO NA RIBNJAKU

FOTO Riješili misterij ubojstva u Maloj Subotici. Uhitili mladića, Mihaela L. upucao je pištoljem

Osnovano se sumnja da je 28-godišnjak u utorak 8. srpnja 2025. godine, u kasnim večernjim satima, hicem iz kratkog vatrenog oružja usmrtio Mihaela L. na prostoru ribnjaka kod Male Subotice.
Otac ubijenog Mihaela: 'Znam da s bratićem nije razgovarao, no ne znam zašto bi ga on ubio'
UBOJSTVO U MALOJ SUBOTICI

Otac ubijenog Mihaela: 'Znam da s bratićem nije razgovarao, no ne znam zašto bi ga on ubio'

Međimurska policija uhitila je 28-godišnjaka zbog ubojstva Mihaela L. (33) iz srpnja ove godine. Neslužbeno se doznaje da je riječ o Mihaelovom bratiću s kojim je imao narušene odnose
VIDEO Objavljeni Epsteinovi dosjei: Bill Clinton pozirao u haljini, oglasila se Bijela kuća...
NAKON TOLIKO ČEKANJA

VIDEO Objavljeni Epsteinovi dosjei: Bill Clinton pozirao u haljini, oglasila se Bijela kuća...

Američko ministarstvo pravosuđa je objavilo dio dokumenata povezanih s istragom o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu. Još nije poznato je li riječ o potpunom ili djelomičnom objavljivanju dosjea koje posjeduje ministarstvo pravosuđa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025