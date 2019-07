Weekend Media Festival ide s još provokativnijim temama

Stručnjaci komunikacijske industrije iz čitave regije i ove će godine od 19. do 22. rujna okupirati Rovinj povodom Weekend Media Festivala, već 12. godinu za redom. Osim u staroj tvornici duhana, novitet je da će paneli biti i u luksuznom, novootvorenom Grand Park Hotelu Rovinj.

Na predavanjima, panelima i radionicama, aktualizirat će se brojne teme, od streaming servisa i utjecaja tehnologije, do iseljavanja iz Hrvatske i promjena u novinarstvu, zbog čega žustrih rasprava sasvim sigurno neće nedostajati.

Direktor Festivala Tomo Ricov istaknuo je u srijedu da se Weekend svake godine trudi uvesti novosti kako bi sudionicima ponudili nešto novo i neočekivano.

- Ove smo godine osmislili novi format predavanja, Weekend Masterclass, koji ćemo održati u Grand Park Hotelu. Siguran sam da će ta nova Weekend lokacija impresionirati naše sudionike jer je Park postavio novi standard luksuzne ponude u Hrvatskoj. Na Weekendu ove godine obilježavamo i 50. godišnjicu čuvenog Woodstocka. Poruka koja stoji iza tog legendarnog festivala primjenjiva je i danas, jer u vrijeme rastućeg populizma svijetu stvarno treba više mira, ljubavi i komunikacija - rekao je Ricov.

U Rovinj stiže jedan od najznačajnijih biznismena u industriji luksuznih brendova, kojeg nazivaju i spasiteljem švicarske industrije satova, legendarni čelnik Tag Heuera i Hublota Jean-Claude Biver. On će imati predavanje u sklopu Weekend Masterclassa u prestižnom Grand Park Hotelu Rovinj. Ovaj veliki marketinški stručnjak ispričat će kako je prvi uklopio luksuzni brend u svijet nogometa, kako je izgledala suradnja sa Cindy Crawford, Michaelom Schumacherom i Pierceom Brosnanom te zašto pobjednici Formule 1 nose samo njegove satove.

Weekend Media Festival će okupiti više od 150 predavača i panelista. „Kako preživjeti seks, laži i nekretnine“ panel je koji će zasigurno podići prašinu, a bavit će se temom političkih komunikacijskih promašaja kojima svakodnevno svjedočimo.

Goruća tema s kojom se Hrvatska suočava je iseljavanje i zato će se na panelu „Zašto ljudi odlaze i mogu li biznisi preživjeti njihov odlazak?“ raspravljati mogu li se biznisi prilagoditi novoj situaciji i što to znači za ukupno tržište.

Aktualnim trendovima u medijima bavit će se panel „Novinarstvo i društvene mreže“ gdje će sudionici komentirati kako se novinarstvo promijenilo pod pritiskom društvenih mreža i instant vijesti, kao i onaj popularnog naziva „Spotlight“ na kojem će se raspravljati zašto pada povjerenje u medije i koje su posljedice za društvo.

Direktor programa Festivala Nikola Vrdoljak poručio je da će se na Weekendu kroz cijeli niz panela i predavanja raspravljati o tome jesmo li zapravo razočarani tehnologijom.

- Danas svjedočimo sudaru Silicijske doline s državnim aparatima i realnim svijetom. Regulatori raznih zemalja natječu se tko će strože kazniti američke divove Facebook, Apple, Amazon, Netflix i Google. Tko će pobijediti u globalnom ratu te kako će izgledati medijski svijet nakon techlasha raspravljat će se na panelu „Mark izdrži! Kako će Zuckerberg&friends preživjeti globalni techlash? - najavio je Vrdoljak.

Na panelima „Kids, kids, kids: Kako stvoriti dobar dječji sadržaj?“ te „Digitalni wellbeing“ govornici će raspravljati o sadržaju za digitalne generacije te kako si kvalitetno organizirati život u doba interneta i mobitela.

Posebna zanimljivost ovogodišnjeg Weekenda je interaktivna radionica „Ed Sheeran vs. Petar Grašo“ na kojoj će trojica radijskih profesionalaca stvarati radijski format temeljen na rezultatima brzog music testa prisutne publike i odgovarati na pitanja. Mora li Ed Sheeran biti emitiran baš svaka četiri sata i na koji način domaća i strana glazba ulazi u programe samo su neka od pitanja na koja očekujemo odgovore.

Hoće li Netflix preživjeti jaku konkurenciju, što očekivati od Disney+, a što sve to znači za korisnike te kako će veliki broj servisa utjecati na proizvodnju lokalnog sadržaja samo su neka pitanja na koja će se odgovor dobiti na panelu „Streaming Wars“. Streaming platforme dramatično su promijenile audiovizualni krajolik u cijelom svijetu, dramske serije već su odavno potisnule film i hollywoodske blockbustere u drugi plan, a izlazak najvećih - Disneyja, Applea i Time Warnera u streaming arenu tek se očekuje.

U sklopu panela „Content is the king! Again!“ otkrit će se kakva je sadašnja situacija po pitanju televizijskog sadržaja, kakvi su trendovi globalno te kako se u tome snalaze Hrvatska i regija.

I ove je godine glavni partner Weekend Media Festivala Adris grupa, koja od samih početaka podržava Weekend i nezamjenjiv je član festivala koji se kroz jedanaest godina pozicionirao kao jedinstveno mjesto okupljanja komunikacijskih stručnjaka i predstavnika medija.

- Weekend Media Festival stalni je pratitelj Adrisovih investicijskih napora u podizanju kvalitete ponude u Rovinju. Rovinj je danas luksuzna turistička, ali i prepoznatljiva event destinacija. Tomu je uvelike pridonio upravo Weekend koji je bio među prvima, a i nadalje je, najveće i najdugovječnije događanje kojem smo ponosni domaćin i generalni pokrovitelj od prvog izdanja. Uspjeh i dugovječnost Weekenda proizlazi iz njegova pobjedničkog festivalskog koncepta koji objedinjuje pomno osmišljen edukativni i zabavni program te jedinstvenu lokaciju stare tvornice koja postaje svojevrsni mali festivalski grad idealan za kreativno dokoličarenje - rekla je Kristina Miljavac iz korporativnih komunikacija Adris grupe.

Biraju se najbolji regionalni digitalni radovi u sklopu sedmog izdanja nagrade SoMo Borac te najbolji projekti osme regionalne revije BalCannes

U organizaciji Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA) i Weekend Media Festivala i ove će se godine u sklopu BalCannesa vrednovati najbolje agencijske projekte iz osam zemalja regije. Revija BalCannes poznata je po svojem jedinstvenom konceptu u kojem 25 najboljih projekata godine odabiru agencije, mediji i oglašivači, ali i želji organizatora da djeluje za boljitak struke. Najvećem lavu i dobitniku nagrade, organizatori BalCannesa, honorirat će trošak prijave jednog projekta na natjecanje Cannes Lions 2020. godine. Agencije iz cijele regije svoje projekte mogu prijaviti do 1. rujna 2019. godine. I najvažnija regionalna digitalna nagrada, SoMo Borac, dodijelit će se na Weekendu te tako otkriti tko je imao najbolje digitalne kampanje u devet kategorija. SoMo Borac se dodjeljuje sedmu godinu zaredom, a do sada je sveukupno imao 765 prijava, 124 podijeljene statute, 54 pobjednika, 122 člana žirija i oko 2300 posjetitelja dodjele. Ove godine je kategorija Viralni blockbuster zamijenjena kategorijom One-Hit Wonder, a u njoj se nagrađuje jedna objava koja je izazvala lavinu reakcija, komentara i dijeljenja. Prijave su već otvorene i traju do 3. rujna.

Osim po konstruktivnim i provokativnim raspravama, Weekend je poznat i po najboljim tulumima. I ovoga puta organizatori spremaju raznovrstan glazbeni program i druženja do dugo u noć. Novost je i Weekend paket koji omogućava rezervaciju smještaja i kotizaciju.

Tema: Hrvatska