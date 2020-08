Weekend Media Festival preskače 13. izdanje i vraća se u rujnu iduće godine

Nakon 12 uspješnih godina, 13. izdanje Weekend Media Festivala, neće se održati zbog globalne pandemije virusa Covid 19

<p>"Želimo biti odgovorni prema Weekend zajednici. Iako se činilo da će se situacija s koronavirusom do jeseni stabilizirati, sada kada to više nije izvjesno odlučili smo ne održati ovogodišnji Weekend Media Festival. Weekend nije samo festival, već i zajednica koja je nastala tijekom 12 godina druženja u Rovinju. Odgovornost prema toj zajednici jednostavno nam ne dopušta da organiziramo festival ako ne možemo biti sigurni da zdravstvena situacija to dozvoljava. <strong>Weekend je iskustvo, a ako ne možemo omogućiti to iskustvo, onda to nije Weekend</strong>", izjavio je direktor festivala <strong>Tomo Ricov</strong>.</p><p>S obzirom na to da Weekend nije samo konferencija ili samo festival, već Rovinj, more, zabava, sunce, predavanja i druženje te da je njegova uloga posebna u specifičnom kontekstu regije, Weekend se neće održati online niti u bilo kojem drugom obliku. Weekend ide samo ako se svi ti elementi mogu ispuniti te ako svi Weekendaši u tome mogu istinski uživati.</p><p><strong>Svima koji su već kupili kotizacije bit će vraćen cjelokupni iznos uplate</strong>. Organizatori ističu da je sljedeće okupljanje u Rovinju rezervirano za iduću godinu kada će se svi posjetitelji moći zajedno prisjetiti uspješnih 12 godina najvećeg regionalnog festivala komunikacijske industrije, a ovu godinu ćemo jednostavno preskočiti i što prije zaboraviti.</p>