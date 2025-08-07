Obavijesti

News

Komentari 1
GLAD U GAZI

WHO: 12.000 djece mlađe od pet godina akutno pothranjeno u Gazi. Sve više smrti od gladi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
WHO: 12.000 djece mlađe od pet godina akutno pothranjeno u Gazi. Sve više smrti od gladi
Foto: Hatem Khaled

Od početka ove godine do 29. srpnja najmanje 99 ljudi je umrlo, uključujući 64 odrasle osobe i 35 djece, od kojih je 29 bilo mlađe od pet godina.

Oko 12.000 djece mlađe od pet godina u Gazi pati od akutne pothranjenosti, a raste broj smrti koje se povezuju s glađu, rekao je šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u četvrtak.

"Za najmanje 12.000 djece mlađe od pet godina je utvrđena akutna pothranjenost u Gazi, što predstavlja najveću mjesečnu brojku ikad zabilježenu", rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus u sjedištu svoje organizacije u Ženevi.

Od početka ove godine do 29. srpnja najmanje 99 ljudi je umrlo, uključujući 64 odrasle osobe i 35 djece, od kojih je 29 bilo mlađe od pet godina.

Između lipnja i srpnja broj slučajeva pothranjenosti se gotovo udvostručio, od 6.344 na 11.877, prema najnovijim podacima UNICEF-a.Oko 2500 te djece pati od ozbiljne pothranjenosti.Tedros je pozvao na dostavu veće količine humanitarne pomoći svim mogućim rutama.

IZBJEGAO ODGOVOR Donald Trump nije htio reći podržava li aneksiju Gaze
Donald Trump nije htio reći podržava li aneksiju Gaze

WHO je kazao da podržava četiri centra za pothranjenost u Gazi, no da su zalihe hrane za dojenčadi i hrane visoke nutritivne vrijednosti veoma male.

"Ukupan volumen prehrambenih zaliha je i dalje posve nedovoljan kako bi se spriječilo daljnje pogoršanje. Tržište mora biti preplavljeno. Mora postojati prehrambena raznolikost", kazao je videovezom Rik Peeperkorn, predstavnik WHO-a za okupirane palestinske teritorije.

Organizacija koja nadzire glad u svijetu je rekla da u Pojasu Gaze postoji glad, da se širi, da dolazi do smrti djece povezanih s glađu i da je uvelike ograničen pristup za humanitarnu pomoć u enklavi.

Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) je kazao da se konzumacija hrane diljem Gaze smanjila na najnižu razinu od početka rata.

Osamdeset jedan posto kućanstava na malom, gusto naseljenom teritoriju s 2,2 milijuna ljudi zabilježilo je nedovoljne razine konzumacije hrane, dok je u travnju taj broj iznosio 33 posto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci
Tu-du-du, nema nam pomoći!

Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci

VIDEO Objekt se kreće značajno brže od drugih sličnih objekata i ima neobičnu putanju, stoga je moguće da ipak nije riječ o običnom kometu
Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti
NAPAO JE I PICULU

Vučić: U Kninu su se čuli ustaški uzvici, slavili su nacizam. Srbi će spriječiti takvo pisanje povijesti

Vučić je izjavio kako su se na proslavi čuli ustaški pokliči te ustvrdio da je riječ o "dugogodišnjoj pripremi javnog mnijenja".
VIDEO Iko iz Sinja otvorio svoju ledinu za parkiranje. Posvađao se s ljudima jer nije htio novac
PRAVA LJUDINA!

VIDEO Iko iz Sinja otvorio svoju ledinu za parkiranje. Posvađao se s ljudima jer nije htio novac

Ljudi su mu htjeli dati novce, piće i hranu, ali ništa nije htio uzeti i svađao se s ljudima da ništa ne želi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025