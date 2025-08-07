WHO: 12.000 djece mlađe od pet godina akutno pothranjeno u Gazi. Sve više smrti od gladi

Oko 12.000 djece mlađe od pet godina u Gazi pati od akutne pothranjenosti, a raste broj smrti koje se povezuju s glađu, rekao je šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u četvrtak.

"Za najmanje 12.000 djece mlađe od pet godina je utvrđena akutna pothranjenost u Gazi, što predstavlja najveću mjesečnu brojku ikad zabilježenu", rekao je Tedros Adhanom Ghebreyesus u sjedištu svoje organizacije u Ženevi.

Od početka ove godine do 29. srpnja najmanje 99 ljudi je umrlo, uključujući 64 odrasle osobe i 35 djece, od kojih je 29 bilo mlađe od pet godina.

Između lipnja i srpnja broj slučajeva pothranjenosti se gotovo udvostručio, od 6.344 na 11.877, prema najnovijim podacima UNICEF-a.Oko 2500 te djece pati od ozbiljne pothranjenosti.Tedros je pozvao na dostavu veće količine humanitarne pomoći svim mogućim rutama.

WHO je kazao da podržava četiri centra za pothranjenost u Gazi, no da su zalihe hrane za dojenčadi i hrane visoke nutritivne vrijednosti veoma male.

"Ukupan volumen prehrambenih zaliha je i dalje posve nedovoljan kako bi se spriječilo daljnje pogoršanje. Tržište mora biti preplavljeno. Mora postojati prehrambena raznolikost", kazao je videovezom Rik Peeperkorn, predstavnik WHO-a za okupirane palestinske teritorije.

Organizacija koja nadzire glad u svijetu je rekla da u Pojasu Gaze postoji glad, da se širi, da dolazi do smrti djece povezanih s glađu i da je uvelike ograničen pristup za humanitarnu pomoć u enklavi.

Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) je kazao da se konzumacija hrane diljem Gaze smanjila na najnižu razinu od početka rata.

Osamdeset jedan posto kućanstava na malom, gusto naseljenom teritoriju s 2,2 milijuna ljudi zabilježilo je nedovoljne razine konzumacije hrane, dok je u travnju taj broj iznosio 33 posto.