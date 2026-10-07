WHO češljao tvornicu cjepiva koje je Hrvatska povukla: Utvrđene brojne nepravilnosti

Bugarska državna tvrtka Bul Bio, koja proizvodi BCG cjepivo protiv težih oblika tuberkuloze, već je mjesecima bila pod povećalom nadležnih institucija. To cjepivo Hrvatska je ovih dana preventivno povukla nakon četiri prijave sumnje na osteomijelitis kod djece. Problemi u Bul Biou nisu se pojavili tek nakon slučajeva u Hrvatskoj. Bugarsko Ministarstvo zdravstva još je u lipnju objavilo rezultate unutarnje revizije prema kojima je tvrtka, unatoč velikom izvoznom potencijalu, 2025. godinu završila s gubitkom većim od 570.000 leva, odnosno oko 291.000 eura.

Istodobno je zbog odgođenih isporuka ostao neostvaren izvoz vrijedan više od 9,2 milijuna leva, odnosno oko 4,7 milijuna eura. Još 2021. Bul Bio je ostvarivao dobit od oko osam milijuna leva, odnosno 4,1 milijun eura.

Bugarska ministrica zdravstva Katya Ivkova tada je otkrila i da Svjetska zdravstvena organizacija provodi provjere laboratorija Bul Bioa. Već su postojali nalazi na koje je tvrtka trebala odgovoriti korektivnim mjerama.

Dio revizijskih nalaza o nepravilnostima, nepovoljnim ugovorima i upravljanju tvrtkom bugarsko Ministarstvo zdravstva proslijedilo je državnom odvjetništvu, gospodarskoj policiji i državnoj financijskoj inspekciji.

Problemi su ubrzo izazvali i nezadovoljstvo zaposlenika. Radnici Bul Bioa u srpnju su prosvjedovali ispred tvrtke zbog, kako su tvrdili, lošeg upravljanja, financijskih gubitaka i neizvjesne budućnosti proizvodnje.

Posebno su upozoravali na novi laboratorij za proizvodnju BCG cjepiva. Tvrdili su da obnova nije dobro izvedena, a da dio ugrađene opreme više ne zadovoljava aktualne standarde dobre proizvođačke prakse.

Prema izvještajima bugarskih medija, tijekom kontrole Svjetske zdravstvene organizacije utvrđene su brojne nesukladnosti u laboratoriju te je tvrtka morala provoditi korektivne mjere.

Jedan od zaposlenika tada je upozorio da dio opreme više ne odgovara aktualnim standardima jer je nabavljen prema starijim zahtjevima, dok su se standardi WHO-a u međuvremenu pooštrili.

Zaposlenici su strahovali da bi problemi s odobrenjima mogli ugroziti buduću proizvodnju i izvoz cjepiva, uključujući isporuke za UNICEF.

Smijenjena gotovo cijela uprava

Krajem srpnja bugarska ministrica zdravstva smijenila je četiri od pet članova uprave Bul Bioa.

Kao razlog navedeni su rezultati financijske analize, revizije Ministarstva zdravstva, podaci dotadašnje uprave te nalazi inspekcije Svjetske zdravstvene organizacije i provedba korektivnih mjera.

Ministarstvo je upozorilo da se negativan financijski trend nastavio i tijekom 2026. godine. Analiza je pokazala, među ostalim, prodaju dijela proizvoda ispod pune cijene proizvodnje, rast troškova, pogoršanje likvidnosti i slabiji nadzor nad financijskim i proizvodnim rizicima.

Hrvatska privremeno obustavila cjepivo

U međuvremenu je u Hrvatskoj HALMED preventivno obustavio distribuciju i primjenu svih serija BCG cjepiva proizvođača Bul Bio NCIPD.

Odluka je donesena nakon četiri prijave sumnje na osteitis, odnosno osteomijelitis, kod djece cijepljene tijekom 2024. i početkom 2025. godine. Riječ je o rijetkoj upali, odnosno infekciji kosti, koja je poznata nuspojava BCG cjepiva.

HALMED je naveo da se sumnja na mogući problem u kakvoći odnosi na sve serije Bul Bioova cjepiva koje su bile u prometu u Hrvatskoj, iako se četiri prijavljena slučaja odnose na dvije konkretne serije.

Istraga još traje.

Bul Bio je potom objavio da je u dokumentaciji za dva od četiri hrvatska slučaja navedena doza od 0,5 mililitara, što bi bilo deset puta više od propisane doze za dojenčad. No proizvođač je naglasio da tek treba utvrditi je li ta količina doista primijenjena.

HALMED je odgovorio da zasad nema podatke koji bi upućivali na to da je u bilo kojem od četiri slučaja doista primijenjena pogrešna doza te da se svi podaci još provjeravaju.

Za sada nema službene potvrde da su ranije utvrđeni problemi u Bul Biou povezani sa slučajevima u Hrvatskoj. Uzrok četiri slučaja osteomijelitisa, kao i eventualna povezanost s kakvoćom cjepiva, još se istražuju.