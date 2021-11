Europske države suočavaju se s novim dnevnim rekordima zaraze covidom-19 i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorava da bi tako visoki postotak prijenosa mogao dovesti do pola milijuna dodatnih smrti na kontinentu do veljače.

Ritam prijenosa virusa u Europi "vrlo je zabrinjavajuć", objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i tako visoki postotak prijenosa mogao bi dovesti do pola milijuna dodatnih smrti u Europi do veljače.

"Mi smo ponovno epicentar", kazao je direktor WHO-a za Europu Hans Kluge na videokonferenciji, javlja Reuters.

"Sadašnji ritam zaraze u 53 zemalja europske regije vrlo je zabrinjavajuć (...) ako ostanemo na tom putu mogli bismo imati još još pola milijuna smrti izazvanih covidom-19 u regiji do veljače", rekao je.

Njemački rekord uoči sastanka ministara zdravstva

Njemačka je u četvrtak potvrdila novi dnevni rekord s 33.949 novozaraženih što je najveća brojka od početka pandemije prošle godine.

Dnevni rekord objavljen je uoči dvodnevnog sastanka ministara zdravstva njemačkih saveznih pokrajina koji počinje u četvrtak.

Moguće je da je rast broja zaraženih potaknut blagdanom u dijelovima Njemačke u ponedjeljak što je bio razlog u kašnjenju prikupljanja podataka

Prethodni najveći broj zaraženih u Njemačkoj bio je 18. prosinca s 33.777 slučajeva.

Helge Braun, predstojnik ureda kancelarke Angele Merkel rekao je da njemačke savezne pokrajine trebaju brže docjepljivati starije stanovništvo trećom ili tzv. booster dozom.

"To se trebalo dogoditi davno prije", rekao je za ZDF u četvrtak.

U srijedu je samo 6,7 posto Nijemaca starijih od 60 godina primilo booster dozu prema podacima Instituta Robert Koch za zarazne bolesti.

U Mađarskoj 6.268 novozaraženih

Mađarske zdravstvene vlasti potvrdile su u četvrtak da je u proteklih 24 sata registrirano 6.268 novih infekcija koronavirusom, što je više nego dvostruko od podataka o zaraženima sredinom prošlog tjedna.

Država s 10 milijuna stanovnika, Mađarska je potvrdila 31.101 umrlih od početka pandemije.

Protiv koronavirusa potpuno je cijepljeno 5,74 milijuna Mađara što je ispod prosjeka Europske unije.

Poljski rekord najveći od travnja

Poljska je prijavila 15.515 dnevnih zaraza u četvrtak, objavilo je ministarstvo zdravstva, a taj je broj najveći od travnja.

Potvrđena je smrt 250 osoba povezanih s covidom.

Do danas je Poljska koja ima oko 38 milijuna stanovnika, potvrdila 3.060,613 zaraženih koronavirusom i 77.395 umrlih od početka pandemije.

Rumunjska - 489 umrlih u 24 sata

U protekla 24 sata rumunjske zdravstvene vlasti potvrdile su čak 489 smrtnih slučajeva od posljedica korona virusa, priopćila je Skupina za stratešku komunikaciju (GCS), pozivajući se na podatke koji su dostupni Nacionalnom centru za koordinaciju i upravljanje intervencijama, prenosi agencija Tanjug.

Dodaje da je u istom razdoblju, Rumunjska potvrdila 8.971 slučaj novozaraženih.

Slovačka - 79 posto hospitaliziranih nije cijepljeno

Najveći dnevni broj novozaraženih u četvrtak je potvrdila i Slovačka. Ministarstvo zdravstva objavilo je u četvrtak ujutro da je 6.713 novozaraženih koronavirusom.

U toj zemlji od 5,5 milijuna ljudi zbog covida je prema današnjim podacima hospitalizirano 1.890 pacijenata, od kojih je 327 u teškom stanju.

Među hospitaliziranima njih 79 posto nije cijepljeno, dodaje ministarstvo.

U Rusiji novi rekord umrlih s covidom-19

Broj umrlih oboljelih od covida-19 dosegnuo je novi rekord u četvrtak u Rusiji - 1.195 u novom valu koji je prisilo vlasti da nametnu obvezni prekid rada za sve.

Ruski stožer za pandemiju prijavio je novih 40.217 zaraženih u protekla 24 sata, među kojma je 6.305 u Moskvi.

Ukrajina

Broj zaraženih covidom-19 u Ukrajini premašio je 3 milijuna s više od 70.000 umrlih, objavilo je u četvrtak ministarstvo zdravstva. U 24 sata potvrđeno je 27.377 novozaraženih čime je premašen raniji dnevni rekord 26.870 od 29. listopada.

Potvrđeno je novih 699 umrlih s covidom-19, navodi ministarstvo u toj zemlji u kojoj je broj umrlih sada 73.888.

Ukrajina se zadnjih dana suočava s rastućim brojkama te je vlada nametnula mjere strogog zatvaranja kako bi smanjila širenje zaraze, no unatoč tome stotine ljudi u srijedu su blokirale promet u središtu glavnoga grada Kijeva prosvjedujući protiv ograničenja i obveznog cijepljenja.

Cijepljenje je postalo obvezno za zaposlenike u nekim državnim službama, a u područjima "crvene" zone, uključujući Kijev, samo cijepljeni ljudi ili oni s negativnim rezultatima testa na covid smiju ući u restorane, teretane i javni prijevoz.

Ukrajina je ove godine zaostala za ostalim europskim zemljama u cijepljenju protiv koronavirusa i sada se trudi uvjeriti skeptičnu javnost da se cijepi.