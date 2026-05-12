WHO: Opasnost još nije prošla nakon evakuacije putnika s kruzera gdje se širio hantavirus

Šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) upozorio je u utorak da posao zdravstvenih vlasti nije završen nakon uspješne evakuacije više od stotinu putnika i članova posade s kruzera MV Hondius na kojem je izbila zaraza hantavirusom. "Naš posao nije završen", upozorio je Tedros Adhanom Ghebreyesus tijekom zajedničke konferencije za medije sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom u Madridu, dan nakon završetka evakuacije s kruzera koji je u ponedjeljak navečer isplovio prema Nizozemskoj s Kanarskih otoka, s dijelom posade koji je ostao na brodu. "S obzirom na dugo razdoblje inkubacije virusa (...) drugi slučajevi" mogli bi se pojaviti u sljedećim tjednima, naglasio je, dodajući kako se nada da će zemlje slijediti savjete i preporuke WHO-a u borbi protiv hantavirusa.

Evakuirani putnici na brodu državljani su dvadesetak zemalja.

"WHO raspolaže jasnim smjernicama", podsjetio je, napominjući da WHO poštuje nacionalni suverenitet.

"Ne možemo prisiliti zemlje da primjenjuju naše protokole. Možemo samo savjetovati i preporučivati", rekao je.

"Preporuka WHO-a je da oni (evakuirani ljudi) budu pod aktivnim nadzorom, u određenom karantenskom centru ili kod kuće, tijekom 42 dana od posljednjeg izlaganja, a to je 10. svibnja, što nas dovodi do 21. lipnja", precizirao je.

"Potpuno razumijem da je stanovništvo Tenerifa moglo biti zabrinuto zbog iskrcavanja na svoje obale", rekao je.

"Rizik je nizak, kako za stanovništvo Tenerifa tako i na globalnoj razini, a svi naši napori tijekom proteklog tjedna bili su usmjereni na to da ga zadržimo na toj razini", dodao je, rekavši da situaciju shvaća "vrlo ozbiljno".

S druge strane, španjolski premijer pozdravio je uspjeh evakuacije. "Svijetu ne treba više sebičnosti, niti više straha", poručio je, aludirajući na suzdržanost pojedinaca u Španjolskoj, a posebno na Kanarskim otocima, koji su odbijali prihvatiti brod kako bi se provela evakuacija.

"Proteklih dana čuli smo brojne javne predstavnike kako se pitaju zašto Zelenortska Republika nije prihvatila operaciju evakuacije", podsjetio je šef vlade, referirajući se, bez navođenja imena, prvenstveno na regionalnog predsjednika Kanarskih otoka.

"Ali nama je bilo jasno da to nije bilo pitanje, da je pravo pitanje bilo drugo (...) Zašto ne bismo pomogli onima kojima je to potrebno ako za to imamo sredstva?", dodao je.

Brod, koji je isplovio u ponedjeljak navečer s dijelom svoje posade, očekuje se u Nizozemskoj, ali ne prije nedjelje navečer.